Výkaly, všude neskutečný nepořádek a zápach, dva vystrašení psi a jeden na kost vyhublý mrtvý. Ten měl dokonce takový hlad, že žral molitan. Tak to vypadalo v domě v Mnichově na Domažlicku, kde...

Území, kde by mělo být zakázané pití alkoholu na veřejných prostranstvích, by se mělo v Plzni ještě letos rozšířit. Na základě požadavků centrálního městského obvodu Plzeň 3 se bude návrhem zabývat...

Hasiči vyjížděli v pondělí dopoledne do plzeňské věznice, kde hořelo v cele. Jeden z odsouzených tam zapálil matraci, následně skončil s popáleninami v nemocnici. Zdravotničtí záchranáři odvedli do...

Velkou bolest musel prožít kocour, který se chytil do želez u Otěšic na Plzeňsku. V kovové pasti byl uvázlý několik dní. Ve snaze se vysvobodit si ulámal drápy a přišel o zuby. Po nalezení ho...

Interval zelené podle hustoty provozu. V Plzni přibude chytrých křižovatek

Město Plzeň bude dál rozšiřovat systém křižovatek, které samy dokážou upravit intervaly zelené podle hustoty provozu. Do dvou let chce mít do inteligentního systému zapojené všechny semafory, které...