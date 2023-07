Na začátku šlo o předělávky písní, pak Tempus najel na středověký rock

„V Plzni jsme si chtěli už dlouho zahrát, ale pořád to nevycházelo. Koncert jsme si moc užili. Na Plzeň máme i jednu výraznou vazbu. Pochází odtud naše houslistka Michaela Šmolíková,“ říká zpěvačka Linda Ravenna.

Sedmičlenná skupina hudbu, kterou hraje, označuje jako středověký rock. Žánrově ji zařadit však jednoduché není. „Lidé si někdy myslí, že hrajeme jen dobovou tradicionální hudbu. Tak to není. Naši muziku bychom spíše označili za fantasy inspirovanou středověkem. Rock je tam obsažen díky baskytaře a velké bicí soupravě. Měli jsme i elektrickou kytaru, tu jsme ale vyměnili za elektrické housle,“ konstatuje niněrista David Zima.

A Linda k tomu dodává: „Styl je těžké pojmenovat. Je to velká směsice. Některé skladby jsou třeba i ve stylu world music. Pojmenování středověký rock se nám za ta léta osvědčil nejlépe. Vystihuje mix něčeho původního s novými prvky.“

Na začátku šlo jen o předělávky písní

U zrodu kapely stála právě ona. „V roce 2007 jsme vytvořili duo s kytaristou. Oba jsme byli nadšení fanoušci kapely Blackmore’s Night. Měli jsme zahrát v čajovně v Hodoníně, kde jsem tehdy žila. Potřebovali jsme název. Kytarista tehdy zapíchl prst do lékařského slovníku a našel slovo Tempus. Říkali jsme si, že to zní docela hezky,“ prozrazuje Linda. „Můžeme být rádi, že to nebyl třeba apendix nebo něco ještě horšího,“ reaguje s úsměvem David.

Na začátku šlo jen o předělávky písní oblíbené britsko-americké skupiny. „Původně jsem byla jenom kytaristka, ale protože to písničky vyžadovaly, začala jsem k tomu zpívat. Pak jsme přibírali další muzikanty. Trvalo to docela dlouho, než jsme si vyvinuli vlastní styl. Až po čtyřech letech jsme začali dělat vlastní tvorbu a dodneška nám od Blackmore’s Night zůstaly jen dvě písničky. Chceme přinášet vlastní nápady, náš pohled na zpracování hudby,“ podotýká.

Přesně tento postoj by mělo charakterizovat připravované album Bludička, které vyjde na podzim. „Pracovali jsme na něm v době korony. Už jsme pouštěli demáče pár lidem a líbilo se jim to. Ukázky ale nedokázali nijak zařadit. A my jsme rádi. Jde o důkaz, že jsme vytvořili něco, co je opravdu naše a možná jde i o něco úplně nového,“ říká niněrista.

Baví nás, že nám nikdo neurčuje hranice

Při tvorbě nové desky kapela přizvala textařku Kristýnu Dostálovou. „Náhodně jsme se s ní potkali na koncertě. Vznikla díky tomu zajímavá spolupráce. Napsala fantasy knihu Souboj princů. My jsme k ní nahráli stejnojmennou píseň, která se k veřejnosti dostala týden předtím, než kniha vyšla,“ říká Linda.

Mnoho písní od kapely Tempus je inspirováno středověkými melodiemi. „Spoustu z nich předěláme tak, že pomalu už ta původní nejde ani poznat. Nicméně chytne to určitou energii a vše dobře funguje. To je i případ singlu z roku 2020 Spellbound. Základ je z písně Ai vist lo lop,“ prozrazuje zpěvačka.

Jediná píseň, která má původní melodii i text je Past Time with Good Company reprezentující anglickou renesanci. „Baví nás, že nám nikdo neurčuje hranice. Pokud bychom dělali vyloženě dobovou muziku, museli bychom se něčeho přesně držet. Netvrdíme, že jsme historická kapela, ale slovo středověk prostě padnout musí,“ dodává Linda.

Historický víkend připomněl husitské obléhání (11. 6. 2023)