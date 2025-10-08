Plzeň čeká unikátní operace. Nad muzeum se vznese třicetitunový tank Sherman

Dostat třicetitunový kolos do vnitrobloku budoucího muzea po zemi není možné kvůli absenci dostatečně velkého vjezdu. Musí se tedy vznést do oblak.
Unikátní operace se zhostí jeřáb AC 500. „Disponuje 180tunovým protizávažím a prodlouženým ramenem z příhrad o délce 54 metrů, kdy celková délka ramene bude zhruba 80 metrů. Příslušenství k tomuto jeřábu přivezeme na šesti nákladních soupravách,“ uvedl Petr Březina, vedoucí střediska Těžká přeprava a jeřáby společnosti APB – Plzeň. „Předpokládáme, že samotný zdvih a usazení tanku do budovy na Klatovské 19 potrvá nejdéle hodinu.“
Přemisťování tanku se neobejde bez dopravních omezení včetně demontáže trolejí. Od pátku kolem 18. hodiny do neděle nebudou proto po Klatovské jezdit tramvaje. Jezdit budou pouze v trase Košutka – Sady Pětatřicátníků a zpět. Dopravu v úseku Bory – Univerzita – Sady Pětatřicátníků a zpět zajistí náhradní autobusy A4.
Klatovská třída bude v obou směrech uzavřena pro veškerou dopravu v sobotu od zhruba 11. hodiny, kdy začne stavba oplocení bezpečnostního perimetru pro přesun tanku. Znovuotevření jízdního pruhu pro MHD a auta ve směru na Bory je naplánováno na čtvrtou hodinu odpoledne.
Tank M4 Sherman, který bude největším a nejhodnotnějším exponátem v nově vznikajícím muzeu osvobození, pochází z americké základny v německém Vilsecku. Patří Vojenskému historickému ústavu Praha.
Tank zajistil pro Plzeň vnuk legendárního generála Pattona George Patton Waters. Do Plzně ho přivezli v roce 2011 a narychlo se pro něj hledalo vhodné místo. Marně. A tak zaparkoval v zoologické zahradě.
Loni v dubnu ho odvezli na renovaci, té se chopil Pavel Rogl z Klubu vojenské historie 16. obrněné divize. „Tento tank sloužil i po válce, to znamená, že měl namontovaných spoustu věcí, které nebyly válečné. Při renovaci jsme jej museli nejen očistit od rzi, nečistot a všeho nepůvodního, ale také to vše dát do podoby originálního tanku. Sháněli jsme řadu náhradních dílů, mnohé v Americe, Belgii nebo v Holandsku. Samozřejmě jsme se soustředili hlavně na originální díly. Tank byl doplněn všemi součástmi, má světla, hledáčky, periskopy, nářadí a další vybavení,“ přiblížil Pavel Rogl.
Pohnuté příběhy
V domě na adrese Klatovská 19 se psala historie. Světoznámý architekt Adolf Loos v něm navrhl byt pro továrníka Huga Semlera, jehož rodina musela utéct před nacisty. Za války tam sídlilo plzeňské velitelství wehrmachtu. Právě tam 6. května 1945 při osvobození města podepsali Němci s Američany kapitulaci. Krátce poté se v domě zastřelil velitel německé posádky v Plzni Georg von Majewski. Dům pak sloužil desetiletí vojenské správě. Armáda objekt předala městu až v roce 2005.
V domě s Loosovými interiéry vznikne moderní muzeum, proměna začne koncem roku
Dům se od konce loňského roku začíná proměňovat v muzeum osvobození. „Muzeum nabídne zážitkovou expozici k tématu osvobození západních Čech spojeneckými vojsky, zpřístupní i památkově chráněné Loosovy interiéry. Půjde o hudební salon, obývací pokoj a jídelnu. Tank bude stát ve dvoře a právě osobnosti generála Pattona a jeho 3. americké armádě bude věnován prostor nové dvorní přístavby,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Bosák. Muzeum by se mohlo otevřít na jaře 2027.
„V suterénu provede expozice návštěvníka válečnou Plzní, ukáže mu výrobu zbraní ve Škodovce, zažije atmosféru bombardované Plzně, kterou umocní simulátor válečného krytu,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová.
Z válečné Plzně návštěvníci vystoupají do prostoru s projekcemi o plzeňském povstání, osvobození i konci války v Plzni a v Evropě. V prvním patře najdou restaurovaný prvorepublikový interiér a seznámí se s osobností Adolfa Loose, principy jeho tvorby a s pohnutými příběhy plzeňských rodin, které byly jeho klienty.
Druhé patro změní pocit euforie z osvobození ve skepsi z nové totality. Část expozice bude také věnována Slavnostem svobody, veteránům druhé světové války, jejich příběhům a podobně.
Na vzniku nových expozic se podílí také Ivan Rollinger, šéf Muzea generála Pattona. To je zaměřené zejména na osvobození Plzně v květnu 1945 americkými vojáky. Rollinger tvrdí, že expozice v budově na Klatovské 19 se budou od těch v Muzeu generála Pattona lišit zcela zásadně, nicméně některé exponáty z něho by se do nových prostor přemístit měly.
