Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka, lidé poslali přes 5 milionů

Autor: ,
  13:40
Téměř celá potřebná částka 5,3 milionu korun se za necelý měsíc podařila vybrat ve sbírce na dárcovském portálu pro plzeňskou neziskovou organizaci Tady a teď. V říjnu se stala obětí podvodu. Útočníci vydávající se za policisty a bankéře přesvědčili ekonomku k převodu více než 5,3 milionu korun na údajně bezpečné účty. O peníze organizace přišla a dostala se tak do existenční krize.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Obrovská vlna solidarity a pomoci, kdy se do dnešního poledne podařilo vybrat 5,23 milionu korun, dává naději na zachování služeb pro stovky lidí,“ řekla v pondělí zakladatelka a ředitelka Tady a teď Michaela Stehlíková.

„Máme obrovskou radost, pro nás je to po tom maléru velká vzpruha a také velká zodpovědnost. Přijímáme s pokorou dary, které přicházejí z ČR i ze zahraničí, ta solidarita se ukázala být velmi silná. Jsme nadšeni a teď budeme sbírat síly. Zásah byl natolik intenzivní, že jsme hodně vyčerpaní,“ řekla Stehlíková.

Tíseň, stres a obavy z budoucnosti dolehly na pracovníky organizace i na klienty, pro něž jsou služby Tady a teď nezřídka jednou z mála životních jistot. „Sami se nám snažili pomoci aspoň tím, že zveřejnili své příběhy,“ řekla.

Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

Stehlíková doufá, že se podaří zajistit další pokračování všech služeb. „Peníze jsou velká pomoc, ale musíme ještě pracovat dál. Ten otřes a stres posledních dvou měsíců byl tak silný, že se to dotklo i jiných věcí. Jak jsme se soustředili na kampaň na sbírku a museli jsme dál pokračovat i v poskytování našich služeb, nestihli jsme některé další věci - třeba podat žádost o dotace. Takže na další provoz budeme dál shánět peníze, například aby se mohl uskutečnit letní tábor, který pořádáme řadu let,“ řekla Stehlíková.

Čekají ji i jednání s pravidelnými dárci a podporovateli. Částka, o kterou společnost podvodem přišla, představuje téměř polovinu ročních provozních nákladů.

Použili skutečná jména policistů a bankéřů

Útočníci na konci října kontaktovali zaměstnankyni společnosti z podvrženého čísla policie. Předložili falešné dokumenty včetně policejních záznamů a potvrzení České národní banky a přesvědčili ji k odeslání 16 plateb. Ekonomka si za hovoru ověřovala totožnost, ale jména policistů i bankéřů skutečně existovala. „Organizace okamžitě podala trestní oznámení, o peníze ale přišla a šance na jejich získání zpět je nulová,“ řekla Stehlíková.

Ztráta peněz znamenala ohrožení služeb, které Tady a teď poskytuje 21 let. Některé z nich v regionu nikdo jiný neposkytuje. Ročně Tady a teď podporuje přes 800 lidí - rodiny ohrožené ztrátou bydlení, děti ze sociálně vyloučených lokalit, dospívající bez zázemí či lidi bez domova.

Organizace provozuje programy pomoci včetně školské sociální práce přímo na partnerských školách, mentoringu středoškoláků nebo jediné svépomocné skupiny pro ženy se zkušeností s bezdomovectvím v Plzni.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Jak se dostal vzácný velemlok před zoo? Policii se záhadu nepodařilo vyřešit

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Půl roku policisté z Plzně hledali člověka, který v červnu odložil před ředitelstvím plzeňské zoologické zahrady plastovou bednu se vzácným živočichem. V nádobě s vodou byl jedinec celosvětově přísně...

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka, lidé poslali přes 5 milionů

ilustrační snímek

Téměř celá potřebná částka 5,3 milionu korun se za necelý měsíc podařila vybrat ve sbírce na dárcovském portálu pro plzeňskou neziskovou organizaci Tady a teď. V říjnu se stala obětí podvodu....

29. prosince 2025  13:40

Fiasko při zavádění systému za miliony, systém Croseus na kraji končí

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni. (1. února...

Fiaskem končí pro plzeňské hejtmanství zavedení systému Croseus od společnosti Dynatech. Softwarový systém měl mimo jiné zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a posílit dohled kraje nad nimi....

29. prosince 2025  9:39

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:44

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

27. prosince 2025  9:51

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili,...

26. prosince 2025  9:54

Ženy měly v armádách leckdy lepší výsledky než muži, říká studentka

Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při...

Šestnáctiletá Natálie Šmejkalová z Tachova miluje vojenskou historii, uniforem má prý plnou skříň. „Mrzí mě, že se většinou vyzdvihovaly zásluhy mužů, mluvilo se o obráncích státu, obráncích země,...

26. prosince 2025  8:01

Během měsíce zachránila tři lidi. Byl to totální autopilot, vzpomíná žena

Premium
Hana Koreisová z Rokycan zřejmě nikdy nezapomene na události z loňského května....

Hana Koreisová z Rokycan nejspíš nikdy nezapomene na loňský květen. Během měsíce zachránila osmadvacetiletá žena tři lidské životy. Nejprve svoji maminku, která kvůli skrytému nádoru na mozku dostala...

25. prosince 2025

Hasiči v Plzeňském kraji nepamatují tak rušný Štědrý den, vyjížděli 40krát

Hasiči zasahovali u požáru sklárny v Rajsku u Sušice, kde plameny zničily...

Hasiči v Plzeňském kraji nepamatují tak rušný Štědrý den, jako byl ten letošní. Vyjížděli hned ke třem velkým požárům, poplach měli vyhlášený celkem čtyřicetkrát.

25. prosince 2025  12:21

Bezvlasá fotka, strach a pak návrat. Příběh Báry, která přeprala rakovinu

Bývalá redaktorka MF DNES Barbora Němcová, dnes Bělohradská, úspěšně prodělala...

Bezvlasá fotografie na Facebooku a pak šok, vždyť má doma malou holčičku, je tak mladá, je to sportovkyně, která má za sebou kurz přežití ministerstva obrany, devadesátikilometrový Vasův běh na...

24. prosince 2025  8:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání....

23. prosince 2025  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.