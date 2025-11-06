Desítky zvířat žily mezi odpadky, hrůzné podmínky u chovatelky odhalil požár

Autor:
  14:57
Veterináři odebrali ženě ze Starého Sedliště na Tachovsku více než padesát zvířat. Jednalo se o psy včetně štěňat, kocoura, králíky, morčata a další zvířata, která žila v otřesných podmínkách. V domě i na zahradě byl neskutečný nepořádek. Navíc žena porušila zákaz chovu.
Fotogalerie4

Veterináři odebrali chovatelce z Tachovska přes 50 zvířat. Takhle vypadá dům, ve kterém psi, kocour, morčata a další zvířata žila. | foto: Státní veterinární správa

„Zvířata byla chována v otřesných podmínkách, byla zanedbaná a v chovných prostorách bylo značné množství nebezpečných předmětů,“ popsal úterní zásah u chovatelky ze Starého Sedliště mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Upozornil, že žena chovala zvířata i přesto, že to má od roku 2020 zakázané. „Vzhledem k těmto skutečnostem byla zvířata ihned odebrána do předběžné náhradní péče,“ upozornil mluvčí.

Podnět, že v domě chovatelky není vše v pořádku, dostali veterináři od útulku v Tachově a místních dobrovolných hasičů, kteří v domě o víkendu hasili požár.

Veterináři odebrali chovatelce z Tachovska přes 50 zvířat. Takhle vypadá dům, ve kterém psi, kocour, morčata a další zvířata žila.
Veterináři odebrali chovatelce z Tachovska přes 50 zvířat.
Takhle vypadá pozemek chovatelky, kde zvířata žila.
Veterináři odebrali chovatelce z Tachovska přes 50 zvířat.
4 fotografie

„Kontrola v chovu objevila více než 50 zvířat ve zcela nevyhovujících podmínkách. Jednalo se o 10 dospělých psů, 11 štěňat, jednoho kocoura, dva křečky, jednoho potkana, dvě myši, pět králíků a 25 morčat. Ve zcela nevyhovujících prostorách chovu se nacházelo velké množství předmětů, o něž se mohla zvířata poranit,“ pokračuje mluvčí.

Veterináři okamžitě na místě navrhli, aby zvířata byla umístěna do předběžné náhradní péče, což následně úředníci z Tachova zajistili. Zvířata skončila v několika útulcích. Na chovatelku podala veterinární správa trestní oznámení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Věznice na Borech v Plzni.

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Z boha šaška je Joker. Za výhrůžky soudci sektář z Plas nesmí vystupovat ve videích

Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově. (30. října 2025)

Okresní soud v Tachově ve čtvrtek odpoledne potrestal zakladatele sekty v Plasích na Plzeňsku Lukáše Stančíka podmínkou s dohledem. Navíc se nesmí objevovat v internetových videích. Tentokrát mu...

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Policie na dálnici D5 zadržela muže, který se tmou řítil v rychlosti 239...

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

Desítky zvířat žily mezi odpadky, hrůzné podmínky u chovatelky odhalil požár

Veterináři odebrali chovatelce z Tachovska přes 50 zvířat. Takhle vypadá dům,...

Veterináři odebrali ženě ze Starého Sedliště na Tachovsku více než padesát zvířat. Jednalo se o psy včetně štěňat, kocoura, králíky, morčata a další zvířata, která žila v otřesných podmínkách. V domě...

6. listopadu 2025  14:57

V Ankaře jsme se báli o život. Procházka o převratu, zájmu Fenerbahce i jeho krizi

Prosinec 2017: Václav Procházka z Osmanlisporu hlavičkuje v zápase s...

Kariéru si ještě protahuje v třetiligových Domažlicích, kde od léta zastává současně i roli sportovního ředitele. Jedenačtyřicetiletý Václav Procházka, bývalý stoper fotbalové Plzně s reprezentačními...

6. listopadu 2025  13:08

Mladík z Ukrajiny dostal trest za tragickou nehodu, zemřeli čtyři jeho krajané

Tragická nehoda na Domažlicku, která se stala 15. června, má čtyři oběti. (15....

Soud potrestal pětiletým vězením a zákazem řízení jednadvacetiletého řidiče z Ukrajiny, který na Domažlicku způsobil vážnou dopravní nehodu. V autě zemřeli čtyři jeho krajané. V té době byl pod...

6. listopadu 2025  12:52

Tragická nehoda auta s pěti lidmi na D5. Dva mrtví, tři vážně zranění

Čtyři zranění a jeden mrtvý člověk. To je bilance ranní nehody na D5 u Nýřan....

Ranní nehoda osobního auta na nájezdu dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku má druhou oběť. Kromě čtyřicetileté ženy, která zemřela na místě, později v nemocnici zemřel i osmadvacetiletý muž. Další tři lidé...

6. listopadu 2025  8:58,  aktualizováno  12:34

Dřív nejhorší adresa, nyní z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty

Začala rekonstrukce zdevastovaného městského domu v Resslově ulici 13 v Plzni,...

Bude to velká změna. Ze zcela zruinované budovy na adrese Resslova ulice 13 v Plzni vznikne zásadní rekonstrukcí dům s moderními byty. Dům přitom býval nejhorší adresou ve městě. Žili zde lidé na...

5. listopadu 2025  15:46

Opilý řidič narazil do domu a pak usnul za volantem, vzbudili ho strážníci

Opilý šofér nejprve túroval motor, potom při couvání naboural do jiného auta a...

Nejdřív túroval motor, pak při couvání poničil zaparkované auto a nakonec narazil do zdi budovy. Tak popsal svědek noční počínání šoféra v Plzni. Strážníci, kteří k nehodě přijeli, žádnou práci s...

5. listopadu 2025  11:45

Kdo v Plzni odložil exotického velemloka? I po čtyřech měsících je to záhada

Policie hledá, kdo se v Plzni zbavil vzácného velemloka. (19. června 2025)

Již čtyři měsíce policisté pátrají po člověku, který měl doma bez potřebných povolení celosvětově přísně chráněného velemloka. Vzácné zvíře objevili v červnu strážníci, když jeli prověřit odloženou...

5. listopadu 2025  10:16

Házenkáři Plzně uhájili neporazitelnost, Zubří se drželo do poločasu

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo)...

Plzeňští házenkáři neprohráli v hale Zubří ani osmý extraligový zápas. I když domácí s favoritem drželi v poločase vyrovnaný stav 17:17, po přestávce Talent tým odskočil od 44. minuty na čtyřbrankový...

4. listopadu 2025  21:29

Rychle, levně a kdekoliv. V Domažlicích vymysleli důmyslné nabíjení e-trucků

Domažlická společnost 3D Laseterc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a...

Domažlická společnost 3D Lasertec se svými partnery představila komplexní řešení firemní energetiky postavené na mixu energie ze solárních panelů, bateriových úložišť a z distribuční sítě. Navíc...

4. listopadu 2025  16:55

Hanebný zloděj. Z hrobu na rokycanském hřbitově odsunul desku a ukradl pět uren

Ve staré části hřbitova v Plzni-Doudlevcích ukončila správa městských hřbitovů...

Šok zažil na rokycanském hřbitově sedmdesátiletý muž, který přišel zapálit svíčku na hrob své příbuzné. Žulová deska byla odsunutá a pět ze šesti uren zmizelo. Zloděj je zřejmě ukradl, protože byly...

4. listopadu 2025  16:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nechtěla uškodit učiteli viněnému z nemravností, za mlčení u soudu má pokutu

Budova Okresního soudu v Klatovech. (4. listopadu 2025)

Okresní soud v Klatovech potrestal pokutou mladou ženu za pohrdání soudem. Jako svědkyně totiž odmítla vypovídat při hlavním líčení a pak k němu ani bez včasné a dostatečné omluvy nepřišla. Jednání...

4. listopadu 2025  13:08

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Teplický obránce Denis Halinský hlavičkuje před Sampsonem Dwehem z Plzně.

Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s...

4. listopadu 2025  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.