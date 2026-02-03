Falešná viagra. Celníci zabavili v tržnici na Tachovsku stovky tablet

„Při prověřování jedné z provozoven nalezli celníci celkem 376 kusů léčiv označených jako Viagra Cenforce, Viagra Levegra a Cobra Sidebafil. Přípravky nabízela osoba, která nebyla oprávněna k prodeji léčivých přípravků,“ popsala mluvčí Celního úřadu pro Plzeňský kraj Marcela Kašparová.
Část léků byla volně vystavena na prodejním pultu, další balení celníci nalezli v igelitové tašce uložené v zásuvce pod pultem.
Nález celníci konzultovali s pracovníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a následně tablety zajistili. Experti ústavu je budou dále zkoumat.
|
Padělek léku na hubnutí ohrožuje život. Neužívat, odevzdat, nabádá ministerstvo
„Odhalený prodej neregistrovaných léčiv představuje vážné riziko pro spotřebitele, neboť u takových přípravků není garantována bezpečnost, účinnost ani správné složení,“ varovala mluvčí Kašparová. Jedná se o neobvyklý případ, většinou celníci zabavují padělky oblečení, cigarety a lihoviny.
Obdobné tablety často nabízejí internetové obchody, které však ve většině případů nemají sídlo v České republice.