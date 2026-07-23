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Poznáte ho? Policie stále neví, kdo je mrtvý muž, ukázala jeho možnou podobu

Autor:
  13:50
Kriminalisté zveřejnili možnou podobu neznámého muže nalezeného v lese na...

Kriminalisté zveřejnili možnou podobu neznámého muže nalezeného v lese na Tachovsku. | foto: Policie ČR

Rekonstrukce obličeje muže, jehož ostatky se našly v dubnu na Tachovsku.
Bunda a rukavice zemřelého muže. Poznáváte je?
Rekonstrukce obličeje muže, jehož ostatky se našly v dubnu na Tachovsku.
Muž měl na sobě tmavou mikinu s vlkem na zádech.
8 fotografií
Kriminalisté stále neznají totožnost muže, jehož ostatky se objevily letos v dubnu v lese u obce Zadní Milíře na Tachovsku. Vytvořili proto rekonstrukci obličeje zemřelého muže a žádají opětovně veřejnost o pomoc.

Kriminalistický ústav v Praze vytvořil přibližnou podobu obličeje muže, jehož stáří se pohybuje kolem 40 až 50 let.

„Opětovně žádáme o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací, aby se neprodleně přihlásili na jakoukoliv policejní služebnu nebo zavolali na linku 158. Informace mohou podat také na telefonním čísle 974 337 316-7,“ žádá policejní mluvčí Iva Vršecká.

Kriminalisté zveřejnili možnou podobu neznámého muže nalezeného v lese na Tachovsku.
Rekonstrukce obličeje muže, jehož ostatky se našly v dubnu na Tachovsku.
Bunda a rukavice zemřelého muže. Poznáváte je?
Rekonstrukce obličeje muže, jehož ostatky se našly v dubnu na Tachovsku.
8 fotografií

Ostatky objevili letos 12. dubna v lese u obce Zadní Milíře. Muž zemřel pravděpodobně v lednu a na jeho smrti se nepodílel nikdo jiný.

Muž byl vysoký 185 až 190 centimetrů a měl modré oči. Na sobě měl černou mikinu s velkým portrétem vlka, v dolní části s nápisem FULL MOON PARTY, dále hnědou bundu na zádech s černým pruhem značky Carletti, černé tepláky, červeno-černou pracovní obuv značky Albatros a pracovní rukavice značky DEK.

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