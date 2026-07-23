Kriminalistický ústav v Praze vytvořil přibližnou podobu obličeje muže, jehož stáří se pohybuje kolem 40 až 50 let.
„Opětovně žádáme o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací, aby se neprodleně přihlásili na jakoukoliv policejní služebnu nebo zavolali na linku 158. Informace mohou podat také na telefonním čísle 974 337 316-7,“ žádá policejní mluvčí Iva Vršecká.
Ostatky objevili letos 12. dubna v lese u obce Zadní Milíře. Muž zemřel pravděpodobně v lednu a na jeho smrti se nepodílel nikdo jiný.
Muž byl vysoký 185 až 190 centimetrů a měl modré oči. Na sobě měl černou mikinu s velkým portrétem vlka, v dolní části s nápisem FULL MOON PARTY, dále hnědou bundu na zádech s černým pruhem značky Carletti, černé tepláky, červeno-černou pracovní obuv značky Albatros a pracovní rukavice značky DEK.