Nejsou to kněží, varuje biskupství před falešnými duchovními na západě Čech

Autor:
  16:56
V bezdružické farnosti na Tachovsku, která už více než 20 let neexistuje, páchají podle Biskupství plzeňského podvody dva muži, kteří se vydávají za duchovní. Prezentují se jako zástupci farnosti a spravovali také její falešný facebookový profil. Plzeňská diecéze se od jejich jednání distancuje.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: MF DNES

„Plzeňská diecéze se jasně vymezuje proti vystupování Stanislava Turčániho a Ladislava Vargy, kteří se neoprávněně prezentují jako zástupci farnosti Bezdružice a jednají jejím jménem, včetně správy profilu na Facebooku s názvem Řkf Bezdružice,“ sdělila mluvčí Biskupství plzeňského Nicola Elisabeth Šimandlová.

Uvedená stránka na Facebooku už je bez obsahu, od září však existuje také veřejná skupina ŘKF Bezdružice, kde jsou členy muži s profily Ţűřçani Stenly a Lacis Varga Jr., veřejně se zde však neprojevují.

Podle biskupství byla farnost Bezdružice na základě dekretu z roku 2004 sloučena s farností Konstantinovy Lázně. „Není tedy ani z právního hlediska možné, aby se někdo prezentoval jako zástupce neexistující farnosti Bezdružice,“ upozorňuje mluvčí.

Jediným oficiálním zástupcem, kterému je svěřena pastorační péče o věřící v Bezdružicích, je od roku 2010 právě správce Římskokatolické farnosti Konstantinovy Lázně Benedikt Košlab.

Diecéze dále uvádí, že oběma mužům nikdo neudělil žádné pověření ani povolení k výkonu kněžské služby nebo k zastupování jakékoli farnosti v rámci celé plzeňské diecéze.

„Výslovně se proto od jejich činnosti distancujeme a žádáme všechny, aby při jakékoliv podezřelé jejich aktivitě kontaktovali svého duchovního nebo policii,“ žádá Šimandlová.

Muži jako správci bezdružické farnosti, která neexistuje více než 20 let, zveřejňovali na falešné facebookové stránce pozvánky na mše a další akce jiných farností, ale také na mše s údajným otcem Stanislavem. Nebo zveřejňovali fotografie ze svých duchovních cest do domovů důchodců, věznic, nemocnic. Podle serveru Novinky.cz oba muži lákali z věřících peníze, například pro chudé děti.

Novinky.cz také informují, že případem falešných duchovních se zabývá rovněž policie ve spojitosti se zmizením několika věcí z jedné kaple na Tachovsku.

„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o odcizení několika předmětů z farní kaple v jedné z obcí na Stříbrsku. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže,“ potvrdila vyšetřování policejní mluvčí Iva Vršecká. Spojitost Stanislava Turčániho a Ladislava Vargy s činem však nekomentovala.

