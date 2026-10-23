Jako když u hlavy projede tatra, líčí lidé. Tachovsko zasáhlo v noci zemětřesení

Podle Evropského seismologického centra se otřes odehrál v hloubce 16 kilometrů.
Zemětřesení bylo citelné v celém regionu. Podle makroseismických dotazníků bylo cítit také v sousedním Německu, a to i téměř 80 kilometrů od epicentra. Podle souřadnic bylo epicentrum u Nové Vsi.
K otřesům došlo kolem půl jedné v noci. Zemětřesení pocítili lidé nejen z Nové Vsi, ale také z Přimdy, Třískolup, Třemešného, Pernolce, Černošína, Poběžovic. Otřesy hlásí také lidé ze sousedního Domažlicka. „Vzbudilo nás to, otřesy byly nejen cítit, ale i slyšet. Hukot, jak když projede tatra u hlavy,“ reagují lidé na sociálních sítích na noční nepříjemné probuzení.
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„Třásl se celý dům a obrovská rána. Vypadalo to, jako by někde něco bouchlo,“ píše žena z Újezda pod Přimdou. Další z Dlouhého Újezda se připojuje: „Rána a nepopsatelný tlak do hrudi a do uší. Jako když jsem v kovovém sudu a někdo dá zvenku ránu. Fuj, to bylo nepříjemné.“
Podobnou zkušenost zažili také v Nové Vsi u Kdyně. „Zvláštní rána a následně velmi silný hukot trvající kolem jedné minuty. Měla jsem hodně divný pocit, že se něco děje, jakoby se mi zatřásla podlaha pod nohama,“ popsala obyvatelka obce.