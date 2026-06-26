„Dítě v ohrožení. Pátráme po třináctileté Natálii Špačkové z Tachovska, která se šla ve čtvrtek odpoledne vykoupat v městě Stříbře k jezu a domů se již nevrátila,“ zveřejnila policie na síti X.
Dívka byla naposledy viděna kolem třetí hodiny odpoledne v místě svého bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé šortky.
Natálie je vysoká 165 až 170 centimetrů, hubená, má blonďaté rovné vlasy a zelené oči.
Policejní mluvčí Pavla Burešová žádá veřejnost o pomoc. „Jakékoliv poznatky k pohřešované dívce uvítáme na lince 158 a předem za ně moc děkujeme,“ žádá mluvčí.
Pátrání v režimu ohrožení policie vyhlašuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora. Dosavadní systém Dítě v ohrožení policie loni rozšířila o lidi starší 65 let.