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Pět kilometrů jel po D5 v protisměru. Osmdesátiletého řidiče za to obvinili

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  13:08
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Kriminalisté obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti řidiče, který letos v září jel po dálnici D5 na Tachovsku v protisměru. V hustém provozu ujel pět kilometrů a ohrozil tak mnoho šoférů. Osmdesátiletému seniorovi hrozí až pětileté vězení.

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„Řidiči, který jel v protisměru po dálnici D5, sdělili tachovští kriminalisté podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.

Jak sdělil server Novinky.cz, senior podle lékařského posudku nebyl zdravotně způsobilý k řízení. Úřad mu proto pozastavil řidičské oprávnění a zahájil správní řízení o jeho definitivním odnětí.

Řidič ujel po D5 v protisměru zhruba pět kilometrů. V hustém provozu se mu musely vyhýbat desítky šoférů. Jen zázrakem nedošlo k žádné dopravní nehodě.

VIDEO: Senior ujel na D5 v protisměru pět kilometrů, fatálně ohrozil desítky řidičů

„V úterý v odpoledních hodinách jsme přijali několik oznámení o vozidlu, které jede po dálnici D5 od 128. kilometru ve směru na Plzeň v protisměru,“ informovala v září policejní mluvčí.

Na místo se okamžitě rozjeli policisté, kteří zjistili, že se jedná o Toyotu Yaris, kterou řídí osmdesátiletý šofér.

Ten dojel až na benzinovou stanici na 123. kilometru dálnice, kde se otočil a pokračoval v jízdě směrem na Rozvadov.

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