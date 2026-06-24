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Vlak poškodil výhybku, cestující budou mezi Plzní a Chebem vozit autobusy

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  12:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Kvůli poškozené výhybce mezi stanicemi Planá u Mariánských Lázní a Brodem nad Tichou na Tachovsku Správa železnic omezila provoz na trati č. 178 mezi Plzní a Chebem. Vlaky nahradí mezi Stříbrem a Mariánskými Lázněmi na několik dní autobusové spoje.

Informovala o tom Správa železnic (SŽ) na svých stránkách.

Podle mluvčího SŽ Martina Kavky byla výhybka poškozena při nepovolené jízdě vlaku.

„Během dopoledne bylo zjištěno, že poškození je rozsáhlejší, bude nutná výměna. Předpoklad obnovení je do 29. června,“ uvedl Kavka.

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V úseku Mariánské Lázně – Stříbro zajistil dopravce náhradní autobusovou dopravu.

Omezení vlakové dopravy se týká i spěšných vlaků a rychlíků na trati z Chebu do Plzně, a to včetně Pendolina.

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