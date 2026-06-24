Informovala o tom Správa železnic (SŽ) na svých stránkách.
Podle mluvčího SŽ Martina Kavky byla výhybka poškozena při nepovolené jízdě vlaku.
„Během dopoledne bylo zjištěno, že poškození je rozsáhlejší, bude nutná výměna. Předpoklad obnovení je do 29. června,“ uvedl Kavka.
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V úseku Mariánské Lázně – Stříbro zajistil dopravce náhradní autobusovou dopravu.
Omezení vlakové dopravy se týká i spěšných vlaků a rychlíků na trati z Chebu do Plzně, a to včetně Pendolina.