Přpad vzbudil velký zájem médií, ale i soudržnost lidí, kteří pomohli školku uklidit a opravit.
Policisté se věcí intenzivně zabývali a provedli řadu úkonů. „Ať už se jednalo o ty na místě činu, jako jeho důkladné ohledání a zajištění kriminalistických stop, nebo následné zajištění výpovědí osob a jiných důkazů,“ informovala dnes policejní mluvčí Iva Vršecká.
Policistům se nyní podařilo ustanovit pachatele, kteří se činu dopustili. „Jsou to dvě nezletilé osoby,“ uvedla mluvčí. Podle serveru krimi-plzen.cz jde o místní omladinu.
Policisté s ohledem na věk pachatelů, kterým ještě není 15 let a tedy nedosáhli věku trestní odpovědnosti, musejí věc odložit.
„Nicméně spisový materiál bude následně postoupen dozorovému státnímu zástupci s podnětem k podání návrhu na předání věci soudu pro mládež k rozhodnutí o dalším opatření,“ uzavřela Vršecká. Ta nekomentovala ani to, proč nezletilci do školky vnikli.
Zařízení mateřinky pachatelé totálně zdevastovali. Do objektu vnikli hned dvakrát, a to v noci na 1. května, kdy se stavěla májka, a pak také 2. května dopoledne.
Do objektu se dostali tak, že rozbili skleněnou výplň dveří. A pak začali řádit. Rozbili a rozházeli vše, co jim přišlo pod ruku. Zůstal po nich zničený záchod, rozbité hrnečky, postele, klavír, knížky, elektronika, vybavení kuchyně, interaktivní tabule, nábytek, okna... Odhadnutá škoda je zhruba 430 tisíc korun.
Místní už od počátku měli jasno, že za vandalstvím stojí místní výrostci, kteří se při hlídání májky posilnili alkoholem či drogami.
Školka musela být po vloupání uzavřená, díky pomoci veřejnosti ji znovu otevřeli 12. května.