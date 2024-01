Byty dostaly zelenou, část bývalé tabákové továrny už není pod ochranou

„Přímo v centru Tachova tento brownfield pár desítek let chátrá. Firma JTH Holding podnikatele Vladimíra Třešňáka je první, kdo je schopen tam investovat řádově stovky milionů korun, aby se území přiblížilo potřebám města,“ uvedl architekt Vladislav Mareček, který má přestavbu na starosti. O posunu v osudech továrny informoval jako první Český rozhlas.

Mareček připomněl, že areál navazuje na autobusové nádraží, které je v provizorním a naprosto nedostačujícím stavu, takže lidé čekající na autobus se nemají kam schovat. „Po přestavbě se to změní, protože projekt počítá s provázáním areálu s veřejným prostorem autobusového nádraží. Zhruba 2,5 roku jsme v čilém kontaktu se zastupiteli Tachova a snažíme se řešit i občanskou vybavenost. Uvažuje se tam totiž i o umístění školky,“ nastínil Mareček.

Starosta Tachova Petr Vrána uvedl, že městský úřad souhlasil se zrušením památkové ochrany jídelny a kuchyně za podmínek, že vybrané hodnotné prvky budou použity při opravách hlavní tovární budovy, která bude zachována v celém rozsahu včetně správní a obytné budovy a branek s oplocením.

„Budova jídelny a kuchyně je silně znehodnocena a ve špatném stavebním stavu, krov je v havarijním stavu. Správní budova i obytná a kancelářská budova prochází postupnou rekonstrukcí. Revitalizace brownfieldu, který se nachází v blízkosti centra města, je v zájmu dalšího rozvoje města, zamýšlený projekt vrací areálu život a využití a zároveň propojuje nyní oddělená sídliště Západ a Východ,“ přiblížil Vrána.

Oprava hlavní budovy bude stát 300 milionů

Odborníci z plzeňské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) byli proti odstranění památkové ochrany, pro byli památkáři z krajského úřadu a městského úřadu v Tachově. „To, že mají jiný názor, může být dáno tím, že my jsme odborná organizace a na problematiku se díváme víc odborně a teoreticky a třeba v Tachově zvažují více potřeby města, ale je to jen spekulace. Mohou za tím být i důvody neoficiální, které nikdo nepřizná,“ podotknul ředitel pobočky NPÚ v Plzni Petr Sokol.

Vladimír Třešňák pro rozhlas sdělil, že oprava hlavní budovy bude stát 300 milionů korun a ty se musí někde vzít. „A těch 300 milionů korun se má vydělat na supermarketu a bytových domech, bez nich to nejde,“ doplnil Třešňák s tím, že bytové domy vzniknou místo jídelny a kuchyně.

Tento způsob jednání není podle Sokola ojedinělý. „Navíc to není postup, který bychom mohli považovat za vstřícný a konstruktivní,“ posteskl si. Na otázku, jestli se s ohledem na možnosti investorů v Česku za kulturní památku neprohlašuje příliš mnoho nemovitostí, čímž se řeší dluh minulého režimu, ředitel Sokol odpověděl, že záleží na každém investorovi, kolik objektů chce vlastnit a co s nimi chce provádět. „Když na opravu nemá, neměl by je kupovat,“ sdělil.

Je podle něj také otázkou, s jakým úmyslem do toho jde. „My si nemyslíme, že s tachovským areálem nebyla možnost něco dělat, rekonstruovat ho a využít pro současné potřeby města Tachova. Ale je vždy třeba, aby investor vedl s městem dialog. Ten by měl představovat snesitelný kompromis pro kulturní hodnoty, což se v tomto případě nestalo. Vznikl totiž investorský záměr, který byl v rozporu s památkovou ochranou,“ sdělil Sokol.

Jak uvedl rozhlas, ministerstvo kultury v minulosti vyhovělo developerovi Třešňákovi už několikrát. Například v létě 2019 ministr Antonín Staněk z ČSSD poslední den ve funkci zbavil památkové ochrany Hadí lázně v Teplicích, které Třešňákovi rovněž patří. I tehdy byli památkáři proti. Staňkův nástupce Lubomír Zaorálek z ČSSD pak status kulturní památky Hadím lázním vrátil, klasicistní budova ale dál chátrá. Sokol doufá, že podobný osud bývalou tabačku v Tachově nepotká.