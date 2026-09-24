Jste oranžoví kašpaři! urážel zdravotníky a poplival sanitku. Trest mají útočník i oběť

Nejdřív měl Martin Šlajer konflikt v tachovském baru s personálem při kamarádově malé oslavě narozenin, pak dostal nakládačku od muže kamarádícího s ochrankou podniku a následně nadával policistům.
Posádku záchranky tituloval oranžovými kašpary, když ho silně krvácejícího z obličeje, s přeraženým nosem a dalšími zraněními převáželi do nemocnice. Pro jistotu jel v sanitce i policista. Zraněný podle spisu cestou poplival vnitřek sanitky zakrvavenými slinami, záchranáři pak vozidlo museli asi dvě hodiny čistit a desinfikovat.
To vše se odehrálo v noci na 6. ledna 2024. Nyní, po téměř 33 měsících, se zbitý Šlajer a Alois Krátký, který ho tloukl pěstí a kopal do hlavy, dozvěděli u Okresního soudu v Tachově tresty.
Vím, že některé lidi provokuju jen tím, jak vypadám.