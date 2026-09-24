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Jste oranžoví kašpaři! urážel zdravotníky a poplival sanitku. Trest mají útočník i oběť

Petr Ježek
  15:50

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Martin Šlajer a Alois Krátký (zleva) u Okresního soudu v Tachově (11. února 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Po téměř třech letech soud uzavřel případ nočního konfliktu v tachovském baru, který vygradoval rvačkou, zraněním a poplivanou sanitkou. Martin Šlajer, jenž po bitce skončil s přeraženým nosem v nemocnici, i Alois Krátký, který ho několikrát udeřil a kopal do hlavy, dostali za své jednání tresty.

Nejdřív měl Martin Šlajer konflikt v tachovském baru s personálem při kamarádově malé oslavě narozenin, pak dostal nakládačku od muže kamarádícího s ochrankou podniku a následně nadával policistům.

Posádku záchranky tituloval oranžovými kašpary, když ho silně krvácejícího z obličeje, s přeraženým nosem a dalšími zraněními převáželi do nemocnice. Pro jistotu jel v sanitce i policista. Zraněný podle spisu cestou poplival vnitřek sanitky zakrvavenými slinami, záchranáři pak vozidlo museli asi dvě hodiny čistit a desinfikovat.

To vše se odehrálo v noci na 6. ledna 2024. Nyní, po téměř 33 měsících, se zbitý Šlajer a Alois Krátký, který ho tloukl pěstí a kopal do hlavy, dozvěděli u Okresního soudu v Tachově tresty.

Vím, že některé lidi provokuju jen tím, jak vypadám.

Martin Šlajerzbitý a souzený

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