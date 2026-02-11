Byl jsem napadený, ne útočník, hájí se muž kvůli rvačce s ochrankou

Petr Ježek
  16:40
„Nechápu, proč jsem obžalovaný. Vždyť já jsem byl jsem napadený, zažil jsem brutální útok,“ prohlásil u tachovského okresního soudu čtyřiačtyřicetiletý Martin Šlajer. Za dva roky starou potyčku s mužem z ochranky dnes už nefungujícího baru ho obžalovala státní zástupkyně z výtržnictví. Společně s ním obžalovala z výtržnictví a ublížení na zdraví i Aloise Krátkého, který se k potyčce podle svých slov nachomýtl náhodou.

Alois Krátký viděl, jak se chumel lidí valí z podniku na terasu. „Létaly tam ruce. Z mého pohledu to ochranka nezvládala. Každopádně vím, že jsem měl své chování hodně zkrotit, nenechat se unést. Reagoval jsem ze strachu. Situace mně mrzí,“ vysvětloval Krátký ve středu před soudem.

Šlajera bil pěstmi do hlavy a kopl do něj. Do potyčky se zapojil půl roku ve zkušební době podmínky za jinou výtržnost před stejným barem u tachovského nádraží. „Souhlasím se vším, co je v obžalobě. Cítím se vinen,“ prohlásil Alois Krátký.

Podle státní zástupkyně problémy Martina Šlajera začaly v baru 6. ledna 2024 po půlnoci konfliktem s barmankou, která uklízela na toaletách. Později ti dva spolu měli další konflikt u baru.

Martin Šlajer a Alois Krátký (zleva) u Okresního soudu v Tachově (11. února 2026)
Bar u tachovského nádraží, kde se strhla potyčka, kterou nyní projednává okresní soud. Podnik už nefunguje. (11. února 2026)
Bar u tachovského nádraží, kde se strhla potyčka, kterou nyní projednává okresní soud. Podnik už nefunguje. (11. února 2026)
Bar u tachovského nádraží, kde se strhla potyčka, kterou nyní projednává okresní soud. Podnik už nefunguje. (11. února 2026)
„Ženu a pracovníka ostrahy vulgárně napadal, když chtěl platit za pití bankovkou 2 tisíce korun. Poté v baru úmyslně rozbíjel skleničky. Z důvodu stálého agresivního chování a nevhodného vystupování vůči hostům byl ostrahou vyveden na terasu. Tam ostrahu fyzicky napadl, když se ho snažila vytlačit ze zasklené části terasy,“ popsala státní zástupkyně Karin Hajná-Steinarová.

Vyváděný host tam podle obžaloby loktem nebo pěstí udeřil muže z ochranky do spánku, poté se do potyčky zapojil Krátký. Šlajer podle státní zástupkyně útočil na ochranku opakovaně, arogantní a agresivní byl i na přivolané záchranáře a policisty. Policisté jistili jeho převoz do nemocnice.

Šlajer připouští jen nedorozumění na baru. „Barmanka na mě od počátku působila nepříjemně. Když jsem za rumy platil dvoutisícovkou, stála dál od baru a něco řekla. Nerozuměl jsem jí. Prý neměla na vrácení, měl jsem platit asi 500 korun. Přišlo mi to trapný. Mávl jsem rukou, ať si zbytek peněz nechá,“ popsal muž.

„Děkuju za doprovod... a hned jsem chytil ránu“

Barmanka pak odešla a stála u stolu vyhazovačů, jeden si rovnal rukavice. „Přišel ke mně ve stylu: Tady jsi skončil. Věděl jsem, že je zle. Šel jsem tedy ven. Cestou jsem mu řekl něco jako že děkuju za doprovod, že se cítím jako VIP. Hned jsem chytil ránu. Zkroutil mi ruku za zády, tak mě vedl. Pak přišel další, knokautoval mě kolenem do hlavy. Padl jsem na zem. Zrubali mě tam. Opakovaně jsem byl v bezvědomí,“ pokračoval muž. Připustil, že byl opilý.

Hlasy mi řekly, ať někoho zabiju. Muž pobodal náhodnou oběť, dostal 17 let

Podle svých slov se při mlácení opakovaně ptal, proč ho bijí, co udělal. Řekl, že když na místo přijeli policisté a záchranáři, údajně zaslechl slova ve smyslu: kdopak to dneska odnesl, kohopak jste si dneska vybrali?

Šlajer řekl, že o pomoc záchranářů nestál, že se chtěl vydýchat. Měl rozlámaný nos, u něj krvácející rány, poraněné oko i čelist. Vysvětloval, že když si v sanitce strhl krytí ran, krev mu tekla do úzké štěrbiny v nateklých ústech, kterými dýchal. „Jak tam tekla krev, při vydechování zřejmě odstřikovala,“ vysvětloval znečištění záchranky.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

