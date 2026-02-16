Náměstí Republiky téměř jen pro rezidenty. Tachov upravil pravidla parkování

Petr Ježek
  10:32
Od začátku února změnil Tachov systém placeného parkování. Barvami jsou odlišené zóny, kde smějí parkovat jen místní s předplacenou kartou, a kde je placené parkování pro návštěvníky města. Mimo oblasti zahrnující historickou část města, kolem nákupního centra Kaskády, kulturního centra Mže nebo polikliniky je parkování i nadále bezplatné.

„Nový parkovací systém přináší jasná pravidla parkování v centru města. Cílem změny je udržet dostupnost parkovacích míst pro obyvatele Tachova a určit, kde mohou parkovat návštěvníci města,“ vysvětlovalo vedení Tachova na webových stránkách města před spuštěním systému.

Na zrekonstruované náměstí v Tachově se vrátil mariánský sloup, replika měří šest metrů

Vesměs jen pro rezidenty je vyhrazená většina parkovacích míst na nově zrekonstruovaném centrálním náměstí Republiky. Modrá zóna je i v navazujících úzkých uličkách v nejstarší části města.

Na modrou navazují zelené a žluté zóny. Zelená je určená návštěvníkům města, žlutá kombinuje místa pro rezidenty i návštěvníky.

Parkování v Tachově

v zónach s parkovacími automaty končí zpoplatněná doba denně v 17 hodin, do rána je parkování zdarma

celodenně zdarma je parkování ve žlutých a zelených zónách o víkendech a svátcích

žluté a zelené oblasti jsou rozdělené ještě na dvě podzóny podle vzdálenosti od centra

Místa nejblíž centru, kde město předpokládá největší zájem o parkování, mají vyšší hodinové parkovné

zóna 1: první půlhodina 10 Kč, první hodina 20 Kč, od třetí hodiny 40 Kč za každou započatou hodinu

zóna 2: první půlhodina 5 Kč, první hodina 10 Kč – jako každá další započatá

„Ve vnitřním centru je možné využít zálivy pro krátkodobé parkování zdarma po dobu 20 minut. Zálivy jsou na náměstí Republiky, ale i v přilehlých ulicích Husitská, Boženy Němcové a v Hornické ulici u pošty,“ upozornil starosta Tachova Petr Vrána. Podmínkou ke krátkodobému bezplatnému zaparkování jsou správně nastavené parkovací hodiny za oknem auta.

Mluvčí tachovské radnice Tereza Kořínská řekla, že lidé mohou platit parkovné hotově nebo platební kartou v parkovacích automatech v jednotlivých zónách, na automatech jsou QR kódy pro platby, je možné zaplatit prostřednictvím SMS a také využít aplikaci do mobilních telefonů ParkSimply, kterou je možné platit parkovné už několik let i v Plzni.

Kontrolu zaplaceného parkování provádějí hlídky městské policie při obchůzkách a systém včetně parkovacích automatů, do kterých musejí řidiči při placení naťukat i registrační značku svého auta. Úplně stejně to funguje v Plzni, i parkovací automaty jsou si vizuálně hodně podobné.

Tachovská mluvčí Tereza Kořínská potvrdila, že s plzeňskou městskou policií systém placeného parkování také konzultovali.

V Tachově změnili systém placeného parkování. (11. února 2026)
V Tachově změnili systém placeného parkování. (11. února 2026)
Centrum Tachova s náměstím Republiky. (11. února 2026)
V Tachově změnili systém placeného parkování. (11. února 2026)
22 fotografií

V širším plzeňském centru kontroluje zaplacení parkovného auto s kamerovým systémem na střeše, které projíždí ulicemi. Podobný vůz by se v budoucnu mohl objevit i v Tachově. „Pokud bychom rozšiřovali placené zóny a finance to dovolí, není vyloučené, že bychom pak používali auto s kamerou. Teď kontroly zvládají hlídky, zpoplatněné parkování je v nejužším centru. Systém je ale na rozšíření parkování a případně i nasazení takového vozidla připravený,“ podotkla Kořínská.

Mimo centrální oblast Tachova je parkování pro osobní auta zatím bezplatné. Z neplacených zón je to na náměstí Republiky běžnou chůzí maximálně pět minut.

20. června 2025
Vstoupit do diskuse

