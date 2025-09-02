Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

Autor:
  9:26
V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska. Kdo a kdy tam nádoby rozmístil a proč je na nich zrovna tenhle znak, není zatím vůbec jasné.
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je...

V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou. | foto: Spolek Naše kultivovaná města

V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je...
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je...
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je...
Tachov má ve svém městském znaku lva.
6 fotografií

Podivnosti si všimla Veronika Rút ze spolku Naše kultivovaná města, která pro vedení Tachova připravuje strategii, jak ve městě zlepšit veřejný prostor. Během mapování terénu narazila na několik košů v centru města se zvláštním erbem.

„Překvapilo mě, že je ve znaku tak velká loď, to se u nás moc nevidí,“ vzpomíná na objev Veronika Rút. Kromě řecké válečné lodi je v erbu řeka a pevnost s hradbami.

Znak Bělehradu, hlavního města Srbska.

Protože ve znaku Tachova je pouze lev, bylo hned jasné, že erb patří někomu jinému. Bádáním se zjistilo, že se jedná o erb Bělehradu, hlavního města Srbska.

Jak a kdy se tyto zelené koše dostaly ze Srbska až do Čech, není zatím vůbec jasné. Kromě Veroniky Rút hledá odpovědi i starosta města Petr Vrána. „Jde o starou záležitost, koše jsou tam odhadem 20 let. Ptali jsme se ve svozové firmě, neví ale nic. Ptali jsme se i dvou předchozích vedení města, vznesli jsme dotaz přímo i do Bělehradu, ale také nic,“ snažil se vyluštit záhadu starosta čtrnáctitisícového města.

O to stejné se pokouší také Veronika Rút. „Že by bělehradské koše byly někde mezinárodně ve slevě a město tak chtělo ušetřit? Nebo se někdo při objednávání fatálně sekl?“ přemýšlí designérka veřejného prostoru.

Odstranit, nebo nechat jako atrakci?

Fakt, že se města snažila a snaží ušetřit, není zas tak neobvyklé. Například některá česká a moravská města mají na svých litinových lampách znak Prahy. „Lavičky z Rakouska-Uherska, znak i dlažba z Prahy, to chápu. Ale co tu dělá Bělehrad?“ ptá se šéfka neziskové organizace. Tachov nemá Bělehrad ani jako partnerské město. Tím je německá obec Bärnau.

V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou.
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou.
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou.
V Tachově mají odpadkové koše se znakem Bělehradu. Jak a kdy se tam vzaly, je prozatím záhadou.
6 fotografií

Jaký osud čeká bizarní odpadkové koše, zatím není jasné. „Přiznám se, že takhle otázka mě momentálně netrápí. Máme důležitější věci na projednání,“ přiznal se starosta Petr Vrána těsně před pondělním zasedáním zastupitelstva.

Veronika Rút přemýšlí nad tím, zda starostovi v kultivační strategii města doporučí, aby zelený mor, jak těmto plastovým košům říká, odstranil, nebo je ponechal jako turistickou atrakci.

„Je to celkem rarita. Stopa po nějakém člověku, který je tam dal. Měli bychom si toho vážit, je to určitá naše identita, nad kterou bychom se měli zamyslet. Líbilo by se mi, kdyby vznikla nějaká otevřená soutěž pro studenty, aby vymysleli na toto téma příběh,“ uvažuje kritička vizuálního smogu a podotkla, že kdyby se v Americe něco podobného stalo, ihned by vznikla moderní legenda, na kterou by se všichni jezdili dívat.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé...

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

2. září 2025  9:26

Zneužívaní táborníci promluvili až v dospělosti. Podlehl jsem nemoci, tvrdí vedoucí

Vrchní soud v Praze dnes zpřísnil trest za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců nejen na pionýrských táborech. Místo pěti let vězení si má bývalý vedoucí z Plzeňska odsedět o dva roky víc. Musí...

1. září 2025  16:49

Požár kamionu zastavil dopravu na D5 na Tachovsku na více než devět hodin

Po více než devíti hodinách se na Tachovsku po ranním požáru nákladního automobilu podařilo obnovil provoz na dálnici D5 v obou směrech. Krátce před 17. hodinou o tom informovali policisté na síti X.

1. září 2025  8:01,  aktualizováno  16:46

Plzeň protestuje proti sudímu: Rouček měl vylučovat. Ne, žlutá karta, řekla komise

Podruhé v sezoně podává oficiální protest. Po ligovém utkání 7. kola v Liberci (1:1) si fotbalová Plzeň stěžuje na dva zákroky, které vedly ke zraněním. Záložník Denis Višinský po úderu do hlavy...

1. září 2025  14:09,  aktualizováno  14:59

Návrat Vydry do reprezentace se nekoná, kvůli zranění ho nahradí nováček Karabec

Návrat zkušeného útočníka Matěje Vydry do fotbalové reprezentace po čtyřech letech se nekoná. Třiatřicetiletý kapitán Viktorie Plzeň musel pozvánku kvůli zranění odmítnout. V kádru ho pro páteční...

1. září 2025  12:28,  aktualizováno  12:44

Marek Ztracený rozvášnil plzeňský amfiteátr, s dojetím vzpomínal na tátu

Skladatel a zpěvák Marek Ztracený zakončil v sobotu v Plzni svoji šňůru dvaceti koncertů po České republice. Za zpěvákem ze Železné Rudy, který se na koncertní pódia vrátil po dvou letech, přijely...

1. září 2025  11:25

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

31. srpna 2025  20:19

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

31. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:54

Pondělní návrat dětí do školy budou komplikovat uzavírky na silnicích

Silničáři přes prázdniny sice opravili řadu silnic, ale řidiči musejí i nadále počítat s omezeními a uzavírkami, které budou v Plzeňském a Karlovarském kraji komplikovat pondělní návraty dětí do...

31. srpna 2025  8:33

Hlavním nástrojem je tělo, mysl i duše, říká oceněná taneční pedagožka

Taneční pedagožka Simona Mikešová z plzeňské ZUŠ v Sokolovské ulici získala jako jedna ze tří učitelů v České republice Cenu MenART za dlouholetou a inspirativní práci, která významně ovlivňuje...

30. srpna 2025  8:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

29. srpna 2025  12:45,  aktualizováno  16:34

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.