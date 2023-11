Dětská pohotovost v Tachově se od Nového roku omezí, chybějí lékaři

S nedostatkem pediatrů se potýkají lidé v Tachově. Dětská pohotovost proto bude fungovat bez omezení pouze do konce roku. Poté nabídne své služby od pondělí do pátku od 16 do 21 hodin, o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.