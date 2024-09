Cizinci už nechtějí žít na ubytovnách. Zájem o byty zvedá ceny nájemného

Data vyplývají z interaktivní mapy nájemného v Česku, kterou ke konci první poloviny letošního roku vydalo ministerstvo financí. Z té je patrné, že nejvyšší ceny jsou za byty 1+1 a 1+kk.

Olga Bubnová z realitní kanceláře Buben Homes působící hlavně na Tachovsku uvedla, že vysoké ceny jsou dané vysokou poptávkou. „Poptávka je daná tím, že je tu hodně cizinců, a to kvůli průmyslové zóně Nová Hospoda, která je největší v Evropě,“ vysvětlila Bubnová.

Trendem je podle ní i to, že dříve lidé za prací do Tachova a okolí dojížděli, teď se zvýšil zájem byty si zde kupovat nebo pronajímat, což také ceny tlačí nahoru. „Když nabídneme hodně zajímavý nájemní byt za dobrou cenu, sejde se i deset poptávek během jednoho dvou dnů. Tento zájem trvá od doby, kdy do Česka přišli ukrajinští uprchlíci, do té doby to byla jedna dvě nabídky na byt,“ popsala.

Na otázku, jestli v reakci na velký zájem o bydlení vznikají na Tachovsku další ubytovny, odpověděla, že se nedávno za dobrou cenu snažila prodat ubytovnu umístěnou v blízkosti průmyslové zóny, a nepodařilo se nalézt zájemce. „Zajeté ubytovny tu majitelé provozují dál, ale aby někdo budoval další, to se moc neděje, spíš si lidé koupí byt a pronajímají ho,“ nastínila.

Důvodem podle Olgy Bubnové může být to, že cizinci už bydlení na ubytovnách tolik nevyhledávají. „Chtějí bydlet důstojně v bytech,“ přiblížila.

Cizinci už bydlet na ubytovnách nechtějí

Nikol Svobodová, regionální oblastní ředitelka realitní kanceláře Century 21 Plzeň, uvedla, že lidi postupně přestalo bavit dojíždět do továren na Tachovsku až z Plzně nebo bydlet ve sdílených ubytovnách s nedostatečnou občanskou vybaveností. „Vzhledem k tomu, že si na ve fabrikách mohou sáhnout na lepší peníze, zvedly se i ceny nájmů vlivem rostoucí poptávky po bytech hlavně v kategoriích 1+1 nebo 1+kk,“ nastínila.

Ceny nájmů v těchto bytech jsou tak srovnatelné s cenami ve Středočeském kraji v blízkosti Prahy. Vliv na cenu má podle Svobodové také skutečnost, že řada lidí z Tachovska dojíždí pracovně do Německa, kam to mají jen deset kilometrů daleko. Neřeší potom tolik výši nájemného.

Podobná situace je v dalších příhraničních oblastech, například u hranic s Rakouskem u Dolního Dvořiště.

Přímo v Tachově průměrná cena nájmů nejmenších bytů dosáhla 318 korun za metr čtvereční, v Plzni to bylo 260, ve Staňkově a okolí 178, což je jedna z nejnižších cen v kraji.

Vysokou cenu u nejmenších bytů ovlivňuje i jejich nedostatek. Podle výsledků posledního sčítání lidu v roce 2021 je bytů s celkovou plochou do 39 metrů čtverečních pouze 290 tisíc, což je 6,5 procenta všech bytů. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu.

Průměrný byt měl totiž při sčítání lidu 3,9 obytných místností včetně kuchyně. Byty v ČR mají podle Českého statistického úřadu, který vyšel právě ze sčítání obyvatel, nejčastěji rozlohu od 60 do 79 metrů čtverečních. Takových je 29 procent z celkového množství.

Třeba ve čtrnáctitisícovém Tachově je zájem o právě nejmenší nedostatkové byty velký.

Zhruba třetinu tamních obyvatel tvoří cizinci. K nejvyššímu zvýšení jejich počtu došlo po zahájení ruské agrese na Ukrajině, kdy následoval útěk Ukrajinců před ruskými útoky. A protože na Tachovsku je nejvíce pracovních příležitostí v souvislosti se zájmem firem budovat své pobočky při dálnici D5, mnoho Ukrajinců směřovalo a směřuje právě tam.