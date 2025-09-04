Zapíjení svatby v baru se zvrtlo, kvůli bitce soudí novomanžela i jeho příbuzné

Petr Ježek
  15:30
Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní – Dušan L. a Jakub F. Bitku začali řešit soudci Krajského soudu v Plzni. Všichni tři souzení čelí obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Petr L. ještě navíc za maření úředního rozhodnutí, protože ho policisté dvakrát chytili za volantem auta v době, kdy měl zákaz řízení.

„Společně po předchozí domluvě napadli poškozeného, kterého nejprve Jakub F. udeřil nečekaně dvěma ranami pěstí do hlavy, úderem do hlavy navázal Petr L. Následně Dušan L. chytl poškozeného, nejméně třikrát ho kopl a nejméně šestkrát udeřil kovovým obuškem velkou silou do oblasti temene hlavy a zad. Petr L. pak předkloněného poškozeného dvakrát udeřil a Jakub F. ho kopl do těla. Poškozený upadl na zem,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr. Všichni tři obžalovaní pak podle obžaloby odstrkávali další návštěvníky baru.

Petra L. přivedla do soudní síně vězeňská eskorta, v současné době je ve vazbě. (4. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Napadený skončil u lékaře s tržnou ranou a oteklým okem, v pracovní neschopnosti byl zhruba tři týdny. Podle obžaloby muži museli být srozuměni, že mohou útokem na hlavu způsobit vážná zranění.

Petr L. je ve výkonu trestu za předchozí činy. Soudcům řekl, že se v baru seběhlo vše tak, jak popsal státní zástupce. „Nesouhlasím ale s právní kvalifikací,“ prohlásil.

Obžalovaní se shodli, že 25. února 2023 odpoledne zapíjeli svatbu, ženil se Petr L. Jeho synovec a svědek na svatbě Jakub F. odjel v noci z oslavy. „Pak se vrátil a říkal, že ho někdo zmlátil v baru v Boru. Byl opilej. Jeli jsme do baru. Kuba šel první, my za ním. Kuba je pruďas, horká hlava, Když je opilej, pere se a chce vyhrát. Nevěděl jsem, že brácha Dušan má obušek. Že ho měl, jsem viděl až na policii, na záznamu, co mi pustili,“ vysvětloval Petr L..

Kopance do obličeje a rány pěstí. Záznam brutální bitky otřásl i obžalovanými

Dušan L. podotkl, že si toho moc nepamatuje kvůli opilosti. Řekl, že ho dvě holky přivezly do baru, a když tam vešel, uviděl muže ležícího na podlaze. „Já mu chtěl jen pomoct, křísit ho. Když se probral, vystartoval, šel furt po mně. Mám okno, byl jsem hodně opilej. Když mi při výslechu pouštěli záznam z baru, sám jsem se divil, co se tam dělo. Lituju, co se stalo, mrzí mě to,“ tvrdil soudcům Dušan L.

Jakub F., který byl na svatbě ženichovi za svědka, u soudu vysvětloval, že když odjeli s přítelkyní ze svatby, ještě měl chuť dál pít. Proto pokračoval v baru s kamarádem. Měl tam první konflikt s poškozeným, pak zjistil, že nemá telefon. Proto jel zpátky za příbuznými, s novomanželem Petrem se pak vrátili do baru.

„Jak jsem šel po chodbě, probudila se ve mně nenávist k tomu člověku. Bylo to v mé hlavě, chtěl jsem mu ublížit. Stál u baru. Dal jsme mu dvě rány. Pak ho napadli ještě Petr a Dušan. Když jsem opilý, neovládám agresivitu,“ vysvětloval.

Rvačka po romském festivalu v centru Plzně: Zásahová jednotka v akci

Také on až z videa na kriminálce údajně zjistil, co se v baru semlelo. „Od té doby nepiju alkohol, jen občas dvě tři pivka. Lituju toho, vzalo mně to dva roky života. Chtěl jsem se odstěhovat, oženit se, ale nevím, jestli mě zavřou nebo nezavřou,“ přemítal u soudu obžalovaný.

Státní zástupce původně navrhl Jakubovi F. nejpřísnější možnou podmínku, zbylým dvěma pak čtyři a pět let vězení. Soud bude pokračovat výslechy svědků.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé...

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

Zapíjení svatby v baru se zvrtlo, kvůli bitce soudí novomanžela i jeho příbuzné

Jen pár hodin po svatebním obřadu se novomanžel Petr L. zapletl do potyčky v baru v centru Boru na Tachovsku. Na bití a kopání do dalšího muže se podle státního zástupce podíleli i jeho dva příbuzní...

4. září 2025  15:30

Neslyšící najednou zase slyšeli. Strážníci si došlápli na falešnou sbírku

Jsme neslyšící a chceme otevřít mezinárodní centrum pro chudé děti. S takovou legendou se na kolemjdoucí v Plzni obracela trojice mužů, kteří chtěli falešnou sbírkou přijít k penězům. A byli úspěšní,...

4. září 2025  12:56

Žena neuhlídala psy, které měla na starost. Jeden z nich pokousal školačky

Do nemocnice na ošetření odvezla záchranná služba dvě školačky, které v Plzni pokousal pes. Zvíře uteklo ženě, která ho měla hlídat. Případem se zabývají policisté.

4. září 2025  12:02

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Motorkářka prolétla při nehodě oknem auta, těžce zraněná je ona i řidička

Vrtulník záchranné služby ve středu v podvečer přepravil do nemocnice vážně zraněnou ženu, která na motorce havarovala na hlavním tahu z Plzně na Karlovy Vary nedaleko Všerub. Motorkářka předjížděla...

3. září 2025  22:03,  aktualizováno  4.9 9:59

Plzeňský kanonýr Škvařil: Jsem konečně zdravý a mám chuť

Byl to zajímavý pohled. Ve druhém poločase posledního přípravného duelu plzeňských házenkářů proti pražské Dukle z pozice levé spojky dirigoval okolo sebe partu mladíků, rozdával přihrávky, sám...

4. září 2025  9:54

Dílo Satanovo? Kniha mapuje krvavou jízdu prvních polistopadových sériových vrahů

Případem prvních polistopadových sériových vrahů Josefa Kotta a Michaela Kutílka, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi, se zabývá právě vycházející kniha Dva na vraždu. Obsahuje i zapomenutý...

3. září 2025  10:21

Můj nejkomediálnější film. Režisér hitu Ženy v běhu natáčí v Plzni snímek plný hvězd

Herci a štáb režiséra Martina Horského natáčejí v ulicích krajského města hvězdně obsazenou komedii Někdo to rád v Plzni. Posledním natáčecím dnem bude čtvrtek 4. září. Snímek vypráví mozaiku...

3. září 2025  10:04

Vyskočil oknem a půlročního syna vzal jako rukojmí. Zastáním od blízkých soud neuvěřil

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního...

2. září 2025  13:03

Studna s chlazeným pivem se proměnila v past, dva muži se na dně přidusili

Touha po studeném pěnivém moku málem stála v noci na úterý život dva muže v malé vesničce na Rakovnicku. Pivo si nechali chladit ve zhruba čtyři metry hluboké studni. Když pro něj lezli, přidusili se...

2. září 2025  10:20

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Bizarní záhada. V Tachově mají odpadkové koše, které tam zjevně nepatří

V Tachově řeší bizarní záhadu. Na jeho území je několik odpadkových košů se zvláštním erbem města, který ale Tachovu nepatří. Bádáním se přišlo na to, že jde o znak Bělehradu, hlavního města Srbska....

2. září 2025  9:26

Zneužívaní táborníci promluvili až v dospělosti. Podlehl jsem nemoci, tvrdí vedoucí

Vrchní soud v Praze dnes zpřísnil trest za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců nejen na pionýrských táborech. Místo pěti let vězení si má bývalý vedoucí z Plzeňska odsedět o dva roky víc. Musí...

1. září 2025  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.