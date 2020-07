Úporné zvracení, průjem. Hygienici hledají zdroj nákazy na letním táboře

Hygienici společně s policisty nyní pátrají po příčině zdravotních problémů u zhruba třetiny účastníků letního tábora.

Průjmy a zvracení postihly ve čtvrtek v podvečer asi padesát dětí a několik dospělých. S převozem postižených do nemocnic v Plzni a v Praze pomáhali záchranářům hasiči s evakuačním autobusem.



Hygienici do tábora na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje vyjížděli ve čtvrtek večer, v práci tam pokračovali ještě dnes dopoledne. Odebírají vzorky vody a mikrobiální stěry z různých povrchů a míst, včetně kuchyně.



„Výsledky by měly být nejdříve během víkendu. Zatím je skutečně brzy říkat, zda to bylo z jídla, vody nebo šlo o přenos od nakaženého člověka,“ sdělil Michal Bartoš, pověřený vedením krajské hygienické stanice v Plzni.



Podle něj byl průběh zdravotních komplikací dramatický a velmi prudký. „Děti úporně zvracely, některé měly průjem, bolesti břicha. Samozřejmě se u nich pak projevila dehydratace,“ popsal.

Většina nemocných je už z nemocnice doma

Mária Svobodová ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje upřesnila, že přímo v táboře ošetřili padesát dětí. Žádné nebylo v ohrožení života.

„Šestadvacet dětí jsme transportovali ve spolupráci s hasiči evakuačním autobusem do pražských nemocnic, dalších 24 do nemocnic v Plzni. Spolu s dětmi bylo ošetřeno i pět dospělých, ti byli transportováni do nemocnic v Plzni,“ uvedla Svobodová. V hasičském autobusu jeli s dětmi i zdravotníci.



V plzeňské fakultní nemocnici zůstávalo dnes dopoledne posledních pět pacientů z 29.

„Na dětskou kliniku bylo přivezeno osm dětí, na infekční kliniku 16 dětí a pět dospělých. Většina pacientů byla po ošetření propuštěna. Čtyři děti a jeden dospělí zůstali hospitalizovaní. I ti budou budou v průběhu pátku propuštěni,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.



Problémy měli i lidé, kteří nejedli stejné jídlo s dětmi

Policisté případ předběžně kvalifikovali jako ublížení na zdraví z nedbalosti. „Zahájili jsme úkony trestního řízení, vše je na úplném začátku. Spolupracujeme s krajskou hygienickou stanicí a prověřujeme všechny okolnosti, jak k situaci mohlo dojít,“ uvedla Martina Korandová k policejního ředitelství Plzeňského kraje. Není vyloučené, že se právní kvalifikace případu ještě může změnit.



Zdravotní problémy postihly také dva zaměstnance areálu Machův mlýn, kde se tábor koná, potvrdil to majitel Jiří Novák. „Oni ale nejedli to, co děti, přesto měli problémy. Nevíme, co se mohlo stát. Dodržovali jsme všechna pravidla. Naštěstí nikdo nemá vážné potíže, většinu pustili domů z nemocnice už ve čtvrtek,“ uvedl.

Tábor měl původně trvat do neděle, ale organizátoři ho předčasně ukončili. Pro děti, které sanitky neodvezly do nemocnice, si rodiče přijeli ještě ve čtvrtek večer. „Přes noc zůstali asi jen tři účastníci, které vedoucí hlídali,“ upřesnil Novák.

Náhlé zdravotní potíže táborníků si nedovede vysvětlit ani Beata Nováková z vedení ubytovacího zařízení. „Samotné by nás zajímalo, co to způsobilo. Neumíme si to nijak vysvětlit. Vaříme z čerstvých potravin, dodržujeme všechny předpisy. Jídlo jsme jedli my i moje malá dcera a nic nám není,“ řekla Nováková ČTK.

Zařízení podle ní i kvůli koronavirovým opatřením letos ještě zpřísnilo hygienické standardy a dodržuje všechny pokyny.

Další tábor má nastoupit až v srpnu, v příštím týdnu měli být v oblíbeném rekreačním areálu individuální rekreanti. Než se zjistí, co potíže způsobilo, bude zavřená kuchyně, řekla Nováková. „Také budeme úplně všechno dezinfikovat - od ubytování přes veškeré prostory, kuchyni, stravování,“ uvedla.