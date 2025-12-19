V Plzni zavřeli Sady Pětatřicátníků, u synagogy se našel podezřelý kufr

Autor:
  17:57aktualizováno  18:21
Kvůli nálezu podezřelého zavazadla u Velké synagogy policie v pátek v podvečer asi na půl hodiny zcela uzavřela Sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Později se na místo dostavila majitelka kufru. Ukázalo se, že žádné nebezpečí nehrozí.

Noční centrum Plzně s Velkou synagogou. (21. dubna 2020) | foto: Martin Polívka, MAFRA

„Vytyčili jsme bezpečný prostor a uzavřeli dopravu. Na místo jede pyrotechnik a také policejní psovod se psem na vyhledávání výbušnin,“ oznámila policie na síti X před 18. hodinou.

Podle webu Plzeňských městských dopravních podniků omezil zásah policie také provoz MHD.

Dočasně nejezdily linky tramvaje 2A a 4 a také autobusy 20, 27, 28 a 41. Náhradní doprava zavedena nebyla.

„Na místo se dostavila majitelka zavazadla. Policisté s ní kufr prohlédli. Nejednalo se o nebezpečný předmět. Provoz byl obnoven a opatření ukončeno,“ informovali před půl sedmou policisté.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná...

Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice...

Na ukrajinském bojišti padl další Čech. Český rozhlas informoval o dobrovolníkovi z Plzeňska, který odešel z armády, aby mohl bojovat proti ruské agresi. Včera se s ním rozloučila rodina. Podle údajů...

Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....

Červenou kartu ze zápasu Evropské ligy na půdě Panathinaikosu odčinil obránce Plzně Václav Jemelka ligovým gólem do sítě Dukly. I díky jeho trefě Viktoria zvládla zápas 19. kola, v neděli na domácím...

DEPO2015 má novou střechu. Světlíky jsou z pětistovky atypických tabulí skla

DEPO2015 v Plzni se dočkal výrazné rekonstrukce. Objekt získal novou střechu a...

Areál DEPO2015 v Plzni, který kdysi sloužil dopravnímu podniku, má za sebou první etapu rekonstrukce. Trolejbusová hala, v níž se nacházejí výstavní prostory, kreativní dílny a kavárna, má opravenou...

V Plzni zavřeli Sady Pětatřicátníků, u synagogy se našel podezřelý kufr

Noční centrum Plzně s Velkou synagogou. (21. dubna 2020)

Kvůli nálezu podezřelého zavazadla u Velké synagogy policie v pátek v podvečer asi na půl hodiny zcela uzavřela Sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Později se na místo dostavila majitelka kufru....

19. prosince 2025  17:57,  aktualizováno  18:21

ONLINE: Litvínov opět vede nad Spartou. Třinec ztrácí, Jágr zpět v sestavě

Sledujeme online
Kladenský útočník Jaromír Jágr během rozbruslení před utkáním s Českými...

I s Jaromírem Jágrem vstupují hokejisté Kladna do 31. extraligového kola, od 18 hodin čelí Českým Budějovicím. Páteční program začíná už o hodinu dříve duelem Třince s Plzní, vedoucí Sparta se od...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  18:02

Vzácné mládě nosorožce dostalo jméno Apu, váží už přes sto kilogramů

Apu je třetím nosorožcem indickým, který se narodil v plzeňské zoo. (19....

Návštěvníci plzeňské zoo budou moci v úterý poprvé vidět mládě nosorožce indického, které se narodilo na konci listopadu. Ošetřovatelé žádají příchozí, aby se chovali klidně a tiše. Vzácný sameček...

19. prosince 2025  14:15

Zamkl ženu v bytě, zabila se pádem ze střechy. Soud muže zprostil obžaloby

Okresní soud Plzeň-město, budova Hamburk u plzeňského hlavního nádraží. (17. 6....

Plzeňský okresní soud zprostil obžaloby muže, kterého státní zástupce viní ze smrti jeho partnerky. Žena se zabila pádem z více než osmimetrové výšky. Podle žalobce ji partner uzamkl po hádce v...

19. prosince 2025  9:41

Ženu při krmení pošlapali splašení koně, má vážně poraněný hrudník

Ilustrační snímek

Se závažným zraněním hrudníku skončila v nemocnici žena, kterou pošlapalo stádo koní. Žena šla zvířata krmit, ta se ale splašila a pošlapala ji. Událost se stala v Merklíně na Plzeňsku.

18. prosince 2025  10:19

Stále není jasné, proč v sauně zemřeli dva lidé, pitva otravu vyloučila

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu....

Příčina úmrtí dvou lidí v soukromé sauně v Plzni na Roudné dál zůstává nejasná. Policisté v případu ze začátku prosince už vyloučili cizí zavinění a pitva neprokázala ani otravu nebezpečným plynem.

18. prosince 2025  9:58

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma...

18. prosince 2025  8:48

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Ve finále Českého poháru si zahrají obhájci z Karviné a Lovosice

Lovosice, 13. 12. 2025, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - Talent Plzeň....

Karvinští házenkáři v semifinále Českého poháru vyhráli 25:20 v Plzni a mají na dosah třetí triumf v soutěži za sebou. Jejich soupeřem ve finále budou Lovosice, které si poradily 33:26 se Zubřím.

17. prosince 2025  21:10

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná...

17. prosince 2025  11:55

Advantage Consulting, s.r.o.
BRUSIČ KOVŮ (40-45.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice...

Na ukrajinském bojišti padl další Čech. Český rozhlas informoval o dobrovolníkovi z Plzeňska, který odešel z armády, aby mohl bojovat proti ruské agresi. Včera se s ním rozloučila rodina. Podle údajů...

17. prosince 2025  9:35

Policie hledá účastníky diskotéky, kteří se rvali před kulturním domem. Znáte je?

Rvačka před kulturním domem v Horní Bříze na Plzeňsku. Policie hledá její...

Policisté vyšetřují rvačku několika lidí z diskotéky, která se konala v Horní Bříze na Plzeňsku. Potyčka se odehrála před kulturním domem. Někteří aktéři utrpěli zranění, která si vyžádala ošetření v...

17. prosince 2025  9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.