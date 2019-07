Tisíce lidí zlákal festival na hradě Švihov. K dispozici byl i VIP kemp

„Návštěvníky naštěstí neodradily předpovědi počasí, které se zatím nenaplnily, máme za sebou jednu malou dešťovou přeháňku,“ sdělil v sobotu v podvečer spoluorganizátor Michal Šesták.

Prostředí v areálu, který je umístěný za vlakovým nádražím ve Švihově, byl prý letos kulturnější, protože začaly fungovat vratné kelímky na pivo, takže se neválely všude po zemi.

O zahájení se v pátek v 16:30 hodin postarala lokální kapela 9. planeta, výherce facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ. Návštěvníky potěšily i Anna K., Arakain s Lucií Bílou či Michal Hrůza nebo kapely Jelen, No Name, Mirai, Trautenberk, Kamil Střihavka& The Leaders!, Visací zámek, Marpo & Troublegang nebo PSH. Program nabídl i koncerty Elis Mraz nebo zpěváka a kytaristu Romualda Klemma. Největším lákadlem byla skupina Kryštof, která se na festival vrátila po šesti letech.

Účastníci festivalu měly vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Švihov. Prohlídkovou kapacitu podle Šestáka zájemci stoprocentě využili. Festival Hrady CZ je podle něj více o rodinách s dětmi než jiné podobné akce. „A přispívá k tomu i blízkost hradů, na které mohou lidé zajít,“ sdělil. Organizátoři pak podle počtu lidí prohlídky kastelánovi zaplatí.

Ve Švihově byl festival nejdříve v areálu hradu, později, když se rozrostl, se přestěhoval asi tři čtvrtě kilometru od něj, aby se památka neničila.

Lidé prý letos plně využili i kapacity tak zvaného VIP kempu PLUS nabízejícího druhým rokem předem postavený stan vybavený pro přenocování. Připravena byla stovka stanů. Služba přijde na tisíc korun na osobu. Zhruba tedy odpovídá ceně vstupenky na dva dny, která stojí 990 korun.

Další díl festivalu Hrady CZ se odehraje ve dnech 2. až 3. srpna v Rožmberku nad Vltavou. „Festival bude dále vždy v pátek a sobotu putovat po Bezdězu, Veveří, Hradci nad Moravicí a svoji letošní pouť uzavře 23. až 24. srpna na hradě Bouzov,“ sdělila .

Hrady CZ je festivalový projekt rozdělený na České hrady CZ a Moravské hrady CZ. V roce 2019 probíhá již patnáctý ročník. Festival se odehrává na významných historických památkách. Z osmi míst, na kterých se letos pořádá, je pět v českých krajích a tři na Moravě.