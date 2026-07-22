V pátek na Švihově vystoupí kapely Rybičky 48 a Mig 21 či rapper Rytmus. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na exkluzivní prodloužené sety kapely Mirai a Daniela Landy, Vypsanou fiXu, Lenny nebo Tomáše Kluse.
V pátek se areál se dvěma pódii na loukách za vlakovým nádražím Švihov otevře v půl čtvrté odpoledne, publikum roztančí Trautenberk, hudebně kreativní Grey256 či popová kapela Vega Elektra.
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Hrady ovládl plující Mirai, Landa i výhodný párek. Festival přilákal davy
Tradiční a největší hradní karneval masek, který se koná jako součást programu v půl osmé večer, letos slaví své 20. jubileum. Každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ (nejen) publikum skandováním vybere vždy tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2026, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a věcné ceny.
Prohlídka hradu bude pro návštěvníky festivalu zdarma
V sobotu areál s výhledy na vodní hrad Švihov otevírá v půl jedenácté dopoledne. Fanoušci se můžou těšit na crazy-rockovou skupinu Harlej, crossoverové Krucipüsk kombinující metal, rock a punk, písničkáře Xindla X, alternativně popovou formaci Brixtn s novým singlem Náhubek a devadesátkový sound přiveze na Hrady CZ poprvé kapela Adaline.
„Na Hrady CZ se letos těším maximálně, je to náš nejoblíbenější festival. Mám radost, že tam letos zase hrajeme s celou kapelou. Náš bubeník si bude dávat dvojáky, nejdřív s námi a pak večer s Danem Landou, určitě se na něj jako kapela přijdeme podívat a podpořit ho,“ říká zpěvák Xindl X.
Organizátoři festivalu opět spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky s festivalovou vstupenkou budou v sobotu odpoledne zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradu Švihov dle kapacity památky.
Ve všech areálech bude k dispozici kromě pestré nabídky občerstvení letos poprvé klasická hospoda se zastřešeným posezením a pivem točeným do skla, rodinná zóna se skákacím hradem pro děti, stan Playhouse s herními aktivitami pro odpočinek, zastíněné chill-out zóny s lehátky a mlžítkem a další volnočasové aktivity. Kreativně naladění návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny. Fotografie z letošního ročníku festivalu lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání.
Platit se na festivalu bude letos opět formou bezhotovostního systému s dobíjecími náramky, jiná platba nebude na festivalu akceptována. Více na https://www. hradycz.cz/prakticke/cashless/.
Vodní hrad Švihov se nachází na spojnici mezi Plzní a Klatovy. Na hrad se dá autem dojet po silnici číslo 27, která vede z Plzně do Klatov, pohodlně se sem dá dopravit i vlakem. Výstupní stanicí je Švihov a festivalový areál je blízko nádraží.
Ubytování na všech zastávkách festivalu Hrady CZ je možné ve třech různých kategoriích. Nejvyšší level komfortu nabízí VIP kemp PLUS ´hotelového standardu´ v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi pohodlnými karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením včetně recepce.
Hrady CZ čeká ještě pět zastávek
Střední třídou je VIP kemp na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, nonstop recepcí, úklidovými a cateringovými službami. I nadále lze využít klasické stanové městečko zdarma s toaletami, pitnou vodou a koši na odpad. K dispozici budou návštěvníkům úschovny kol a zavazadel a místa pro dobíjení telefonů. Kapacita VIP kempů je omezena.
Festival Hrady CZ se letos již konal na Točníku ve Středočeském kraji a na Kunětické hoře v Pardubickém kraji. Do Hluboké nad Vltavou v Jihočeském kraji dorazí v termínu od 31. 7. do 1. 8., na Veveří v Jihomoravském kraji od 7. do 8. 8., do Hradce nad Moravicí v Moravskoslezském kraji od 14. do 15. 8., na Bouzov v Olomouckém kraji od 21. do 22. 8. a na Bezděz v Libereckém kraji od 28. do 29. 8.
Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit přes NFCtron na www. hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1300 korun, na sobotu 1400 korun, permanentku na oba dny pak za 2400 korun. Na místě bude vstupné stát 1400 korun na pátek, 1500 korun na sobotu a permanentka na oba dny 2600 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.
Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 900 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1700 korun, na místě pak za 1000 ve VIP kempu a za 1800 korun ve VIP kempu PLUS. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 3200 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 4000 korun, na místě pak za 3500 korun s VIP kempem a za 4300 korun s VIP kempem PLUS.