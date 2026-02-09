Seniorka po střetu s tramvají zemřela v nemocnici. Policie hledá svědky nehody

  14:23
Policisté z Plzně hledají svědky tragické srážky tramvaje se starší ženou, ke které došlo minulý týden v Plzni na Slovanech. Chodkyně skončila zaklíněná pod soupravou a ve vážném stavu ji záchranáři převezli do nemocnice. Na následky vážných zranění zemřela.
V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena skončila pod soupravou. (5. února 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek 5. února po desáté hodině večer na Slovanech. Konkrétně se jednalo o Koterovskou třídu, u Galerie Slovany.

V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena skončila pod soupravou. (5. února 2026)

Podle policie třiasedmdesátiletá žena náhle vběhla před projíždějící tramvaj, následně upadla a zůstala ležet v kolejišti.

Řidička tramvaje na vzniklou situaci reagovala okamžitým brzděním, avšak střetu již nebylo možné zabránit,“ popsala po kolizi policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Vážně zraněnou ženu po vyproštění z pod soupravy odvezli záchranáři do nemocnice. Nyní policisté informovali, že seniorka boj o život prohrála.

Tramvajačka uvláčela mladíka. Měla ho v kolejišti vidět, přesto do vězení nepůjde

„Nehodou se nadále zabýváme a žádáme případné svědky, kteří se v uvedeném místě v době nehody pohybovali, nebo místem projížděli, případně disponují záznamem z palubní kamery svého vozidla, aby se přihlásili,“ žádá Raindlová.

Svědci mohou přijít na Dopravní inspektorát Plzeň–město, U Borského parku 20, nebo se telefonicky ozvat na linkách 974 325 256 či 974 325 107.

