Vynikající jídla, ale turisté chtějí utopence. Vyhlášený kuchař na Svatoboru skončil

Tomáš Hána, vyhlášený kuchař, který vařil v gastroprovozech na Floridě, v Austrálii, Bavorsku či Praze, přišel o nájemní smlouvu po zhruba deseti letech. Jeho motto při práci na Svatoboru - Přinášíme luxus masám - už zřejmě přestalo fungovat. Ze změny se raduje Klub českých turistů. Milovníci Hánovy kuchyně ale nadšení nejsou.

Například Petr Starý na Facebooku poznamenal, že šlo o moc dobrou restauraci. „Byla až překvapivě dobrá. Myslím, že dosavadní provozovatel odváděl velmi dobrou práci. Byla by škoda ho tam nenechat,“ sdělil.

Hlavním problémem byla podle starosty Sušice Petra Mottla nepravidelná otevírací doba. „Dostávali jsme i připomínky, že tradiční turisté chtějí utopence, salám s cibulí, nakládaný hermelín nebo guláš, což Tomáš Hána nenabízel. Trnem v oku byla některým turistům i vyšší cenová hladina. Nedá se zavděčit každému, ale gastronomie tam byla opravdu vynikající,“ shrnul Mottl.

Na prohlídku restaurace a chaty, která byla určena zájemcům o pronájem, dorazilo minulý týden ve středu asi 12 lidí. Uvedl to tajemník města Petr Novák. Zatímco Hána měl pronajatý celý objekt, rozhlednu bude nově provozovat město.

„Chceme rozhlednu technicky upravit tak, aby byla samoobslužná a zpoplatněná. Budou tam zřejmě turnikety. O přesném technickém řešení rozhodnuto není, ale jisté je, že bude nezávislá na chodu restaurace. Dosud to bylo tak, že když byla zavřená restaurace, byla zavřená i rozhledna,“ přiblížil starosta.

Spousta lidí, kteří do restaurací nechtějí chodit a lákal je hlavně rozhled do krajiny, to podle něj kritizovala. „Zkrátka ti, kteří přišli i z větší dálky a kopec vyšlápli, byli zklamaní,“ dodal.

Z rozhledny je totiž velmi atraktivní výhled. Na severovýchodě je vidět zřícenina hradu Rabí a Prácheň, na jihovýchodě pak Javorník nebo hrad Kašperk, jih a jihozápad láká výhledem na centrální Šumavu s Poledníkem, Velkým Javorem, Jezerní horou či Pancířem.

Cílem města je podle Mottla to, aby rozhledna i chata fungovaly podle nových pravidel nejpozději do konce letošního května.

Těší se na to Antonín Skolek, jednatel sušické pobočky Klubu českých turistů, podle kterého na vrcholu vzdáleném dva kilometry od centra města nebylo v posledních letech pro turisty takové zázemí, jaké by si představovali.

Býčí žlázy versus utopenec s cibulí

„Turista si chce dát třeba guláš s šesti knedlíky, ale nechce si dávat opečené býčí žlázy, zkrátka nebyla to jídla pro běžnou klientelu,“ přiblížil Skolek.

I jemu vadilo, že chata byla v posledních letech dost často zavřená, někdy i kvůli uzavřené společnosti. „V létě to někdy bylo kvůli německé klientele, což se lidem ze Sušice, kteří si tam v neděli chtěli udělat výlet odměněný jídlem, nelíbilo,“ posteskl si Skolek.

V sezoně byla podle něj restaurace každý den plná. „Na příchozí byl ale nájemce někdy nepříjemný, takže když jim několikrát řekl, že je v restauraci uzavřená společnost, lidé si řekli: příště už tam nepůjdeme,“ nastínil Skolek, podle kterého je oproti dřívějšku ubytování zmodernizované. „Je po investicích města na slušné úrovni,“ pochválil.

Turisté dění kolem Svatoboru sledují pozorně i proto, že Klub českých turistů objekt dříve vlastnil a do roku 1989 provozoval. Poté o něj ale turisté přišli. „Zákon, který tehdy začal platit, neumožňoval tato zařízení vracet spolkům a organizacím. Získalo jej tedy město,“ vysvětlil Skolek.

Rozhledna Svatobor Rozhledna je na vrcholu 845 m vysokého Svatoboru asi hodinu pěší cesty od města Sušice.

Kamenná rozhledna je vysoká 31,6 m a má 182 dřevěných schodů a krásný kruhový výhled.

První rozhledna byla na vrcholu Svatoboru postavena již v roce 1894, zastřešení vzniklo v roce 1896. Pro špatný technický stav byla v roce 1934 zbořena, ale v témže roce, během 3 měsíců, už stála rozhledna nová. Projekt zpracoval sušický arch. Karel Houra.

Útulna byla postavena v roce 1900, ale v roce 1905 vyhořela.

Nová chata v alpském stylu pak byla u rozhledny postavena v roce 1935.

Nyní je otázkou, zda se nový nájemce najde. Některé hlasy na sociální síti Facebook o tom pochybují. „Kdyby městu skutečně šlo o to, aby tam restaurace jela, tak nastaví symbolický nájem, třeba korunu. Za současné situace to nikdo sponzorovat nebude,“ poznamenal uživatel Milan Pelech. „Postavte tam lanovku z města a možná tam turisty dostanete,“ doporučil.

Zda se lanovka objeví v podnikatelském záměru některého ze zájemců o pronájem, je tedy otázkou. Inspirací by podle Pelecha mohl být vrch Kleť u Českých Budějovic.

„Lanovkou nahoru, na koloběžce dolů, nahoře stezka v korunách stromů a zázemí, občerstvení, restaurace atd.,“ poznamenal s tím, že atrakce jsou podmínkou, aby na vrchol měli lidé důvod chodit a utratit v hospodě peníze.

Podmínkou nabídek je nájemné minimálně 200 tisíc korun za rok a předložení podnikatelského záměru využití areálu. Nabídky je možné podávat do 15. února.