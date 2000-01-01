náhledy
Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně kontrolují.
Ledové kry zastavuje na okraji města jez. Zatím nikoho neohrožují. Až se víc oteplí, kry by se měly samy rozpojit a voda je odnese dál po proudu.
Koryto řeky je plné kusů ledu zejména u ostrova Santos, což je část lesoparku Luh. Některé kry se dostaly i ven na břeh, jsou částečně na cyklostezce. Také voda se rozlila mezi stromy Santosu.
Vedení Sušice nabádá občany, aby při pohybu kolem řeky byli obezřetní. Nevšední podívaná místní láká.
I když někteří uživatelé sociálních sítí navrhují preventivní odstřely ledů, zatím k tomu není žádný důvod. Nevzniká tady žádná bariéra.
Místní hasiči pravidelně situaci u řeky monitorují.
Jediná komplikace, kterou zatím v Sušici museli řešit, nastala nedávno v tamní vodárně. Kvůli oteplení se zhoršila kvalita pitné vody, kterou vyrábějí z vody z vrtů a současně ji berou z Otavy. Kvůli zhoršené kvalitě vody z řeky museli používat více chemikálií a lidé to poznali.
Na ledové kry by lidé neměli lézt. Nikdo totiž neví, jak je takový led silný, kde je porušený, zda v něm nejsou kaverny, do kterých se člověk může propadnout. Nebezpečný může být i okolní podmáčený terén.
„Minulý týden to tu bylo mnohem hezčí, když do ker svítilo slunce, led měl krásnou modrou barvu. Teď po oteplení ztmavnul,“ popsala reportérovi iDNES.cz jedna z místních žen.
Sušičtí jsou na podobné situace poměrně zvyklí. Pro ostatní to může být nevšední podívaná, ze které vznikne krásná fotka v mobilním telefonu.
Otava vzniká soutokem horských říček Křemelné a Vydry pod Čeňkovou pilou na Šumavě. Odtud teče právě k Sušici. Když na Šumavě taje sníh nebo jsou velké dešťové srážky, místní ji bedlivě sledují. Například v září 2024 dosáhla 3. povodňového stupně.
V září 2024 kulminovala Otava na 221 cm, kritická hranice byla až 240 cm. I přesto voda tenkrát zaplavila hřiště, část ostrova Santos a vylila se na cyklostezku, která vede při Otavě.
