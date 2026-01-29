OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry

Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně kontrolují.
Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Ledové kry na řece Otavě v Sušici. (26. ledna 2026) Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je... Řeka Otava v Sušici na Klatovsku dosáhla 3. povodňového stupně. Podle... Řeka Otava v Sušici na Klatovsku dosáhla 3. povodňového stupně. Podle...

