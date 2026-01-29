|
Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až 12 centimetrů
Na západ Čech přijde večer sněžení, zejména do půlnoci může být podle meteorologů silné. Odpoledne, večer a v noci některé regiony potrápí rovněž ledovka, která se z východní části země přesouvá na...
Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řešili desítky nehod
Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikovali dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásili řidiči...
Byl to pokus o pojistný podvod, řekl soud v kauze bouraného bentley Limberského
Řidič bentley a řidička protijedoucího mercedesu se jako spolupachatelé dopustili v březnu 2019 pokusu o pojistný podvod. K takovému závěru dospěl před několika dny domažlický samosoudce. Oba...
OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry
Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně...
Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili
Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...
Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna
Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...
Těžaři se kvůli zlatu zase zajímají o hlušinu u Rabí. Na Šumavě panují obavy
Obavy z toho, že se znovu rozjíždí snahy prosadit těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor na Šumavě, vyvolal zájem zástupců státního podniku DIAMO o získání hornin v bývalém lomu u Rabí. Tam totiž...
Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká
Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...
Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát
Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...
Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála
Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...
Mladík na Rokycansku chtěl skočit z komína, zachraňovali ho hasiči i policisté
Hasiči s policisty ze zásahové jednotky sundávali ve Strašicích na Rokycansku mladého muže z 90 metrů vysokého komínu. Podle prvního hlášení měli jeho blízcí strach, že chce ukončit svůj život.
Zničí to, co vzniká už od neolitu. Lidé z jižního Plzeňska bojují proti větrníkům
Obyvatelé jižního Plzeňska se bojí toho, že v okolí jejich obydlí mohou vyrůst desítky větrných elektráren. Mají totiž informace, že v území má vzniknout akcelerační zóna. Vycházejí z faktu, že obce...
Autobus kvůli namrzlé silnici naboural do stromu, jedna cestující je zraněná
Autobus havaroval ve čtvrtek ráno na zledovatělé silnici v Plzni. Řidič s ním naboural do stromu. Záchranáři odvezli do nemocnice starší cestující, která utrpěla zranění hlavy.
Býk zranil dva dospělé a dítě. Ti mu přitom zrovna pomohli z nesnází
Složky zdravotnické záchranné služby a policie ve středu vyjížděly do Spáleného Poříčí na Plzeňsku, kde býk napadl a zranil tři lidi, z toho jedno dítě. Podle mluvčí plzeňské záchranné služby...
