Referendum o Sušické nemocnici bude s parlamentními volbami, rozhodl soud

V referendu se budou lidé vyjadřovat k věci: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“

Soud naopak zamítl otázku přípravného výboru referenda, v níž se měli lidé vyjádřit k tomu, zda se má město zavázat, že neprodá nemovitosti sloužící nemocnici k poskytování zdravotní péče v uvedeném rozsahu po dobu minimálně dvou let.

Podle soudu není dostatečně konkrétní a může být několik výkladů, jakých budov se formulace týká.

Jako sugestivní a předjímající zamítl soud i otázku: „Souhlasíte, aby se v této nepříznivé epidemiologické a ekonomické situaci odložila výstavba sportovní haly minimálně o dva roky?“

„Soud rozhodl v souladu s tím, co jsme si mysleli, tedy že otázky jsou účelové a manipulativní. První otázka je tak obecná, že je to stejné, jako kdybychom hlasovali o tom, že bude hezké počasí,“ sdělil starosta Sušice Petr Mottl.

Člen přípravného výboru referenda Jan Janda s tím nesouhlasí. „Otázka je naopak záměrně hodně konkrétní. Je tam konkrétně vypsáno, co si v nemocnici přejeme mít,“ sdělil. Vyjádření starosty považuje za snahu konání referenda co nejvíce zlehčit a dehonestovat jeho smysl.

„Vůbec si nepřejí, aby se lidé mohli projevit. Je trapné, že rozhodnutí musel udělat soud, a ne vedení města,“ konstatoval Janda.

A co když lidé řeknou v referendu ano? „Odsouhlasí to, co už ve městě 15 let děláme, tedy aktivně podporujeme nemocnici,“ uvedl Mottl.



To si ale nemyslí pořadatelé referenda. Stále nemohou radním zapomenout, že loni v září vedení města hlasy ODS a ANO odvolalo dva jednatele nemocnice – Pavla Haise, který je i radním města za Piráty, a Václava Radu. Poté totiž z nemocnice odešlo celkem devět lékařů a přestala fungovat chirurgie. Navíc se nepořídilo CT.

„Jednání zástupců ODS a ANO ve vedení města považuji za obstrukci, která měla vést k tomu, aby se referendum nekonalo společně s říjnovými volbami do parlamentu,“ uvedl Hais.

„Když jsme byli s Václavem Radou jednateli nemocnice, povedlo se nám rozsah péče uvedený v referendové otázce nasmlouvat s pojišťovnou. Kdyby pojišťovny nebyly přesvědčené, že je tam péče potřeba, tak by ji nikdy nenasmlouvaly. Covid nám její potřebnost ukázal, kdyby tam péče nasmlouvaná nebyla, lidé s covidem možná leželi v jiných nemocnicích na chodbách,“ sdělil Hais.

Sušičtí demonstrovali za nemocnici (1. 10. 2020)