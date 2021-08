O konání referenda rozhodne soud, ve hře je městská nemocnice v Sušici

Zastánci referenda vyhověli úředním požadavkům a petici za návrh plebiscit v Sušici uskutečnit podepsalo na 2200 obyvatel města. Úřad pak návrh označil za bezvadný a měli jej projednat zastupitelé.

Při prvním pokusu 21. července se jich nesešlo dost. Při druhém pokusu 4. srpna se potom nenašla v samosprávě většina, která by konání referenda podpořila.

„U soudu už je návrh na vyhlášení referenda. Uvidíme, jak to soud vyhodnotí, a jak se k tomu postaví,“ prohlašuje člen přípravného výboru referenda Jan Janda z Pirátů. Zároveň je ovšem otevřená možnost, že by se radnice dohodla s hejtmanstvím, že nemocnici bude provozovat kraj.

Navrhovatelé referenda si přejí, aby se hlasovalo zároveň s volbami do Sněmovny. To by zvedlo šance na vyšší účast a město by to vyšlo levněji než samostatné hlasování.

Dlouhotrvající spor o referendum je v podstatě sporem dvou táborů, které mají odlišnou představu o budoucnosti a fungování městské nemocnice. Do sporu o nemocnici i o referendum se delší čas promítají místní politické poměry, kdy jedna strana nevěří druhé.

Většina zastánců referenda má zřejmě blíž k Pirátům a k názoru, že nemocnice má dál fungovat v režii města. Chtějí přitom prosadit, aby v nemocnici byla v chodu kromě lůžkové interny také lůžková chirurgie, které nyní chybí lékaři a je zavřená.

Většina odpůrců referenda v samosprávě má vazbu na ODS, která má na radnici nejsilnější postavení. Zamlouvá se jim víc varianta, kdy by nemocnici provozoval kraj a počítá s tím, že by lůžková chirurgie fungovat nemusela.

Rozruch kolem Sušické nemocnice vypukl loni, když vedení města odvolalo dva jednatele. Těm se podařilo po čase obnovit chod nemocnice, kterou trápily zásadní personální problémy i ekonomické problémy.

Zdravotnické zařízení potom ale vyžadovalo milionové dotace od města, což byl patrně hlavní důvod jejich odvolání. Jenomže to narazilo na odpor části veřejnosti a vedlo k petici za vyhlášení referenda, návrh na jeho konání byl městu předložen loni v listopadu.

Vedení kraje navrhlo dvě možnosti řešení. Provoz nemocnice bude dál zajišťovat město a hejtmanství na to přidá zhruba deset milionů ročně, anebo provoz převezme kraj - ale bez garance, že bude obnovena lůžková chirurgie. A vedení kraje čeká, jak se rozhodnou v Sušici. Tam se ovšem čeká, jak to dopadne s referendem.

Jan Janda tvrdí, že pokud soud konání referenda schválí, ale nenařídí termín, bude záležet na starostovi, který by měl na vyhlášení referenda 90 dnů. Myslí, že nebude nic stát v cestě, aby se referendum uskutečnilo s volbami.

„Nebude s tím žádný problém, ale pokud starosta využije maximální lhůtu, tak to neklapne,“ uvažuje. Podle Jandy při posledním jednání zastupitelů nepadl argument, proč referendum nevyhlásit. „Ne. Zastupitelé ODS mně jen přes hodinu kladli nejrůznější otázky,“ popisuje.

O čem se má hlasovat 1. Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici? 2. Souhlasíte, aby se město zavázalo k tomu, že neprodá nemovitosti, které slouží Sušické nemocnici k poskytování zdravotní péče ve výše uvedeném rozsahu po dobu minimálně 2 let? 3. Souhlasíte, aby se v této nepříznivé epidemiologické a ekonomické situaci odložila výstavba sportovní haly minimálně o 2 roky?

Připouští, že motivací pro nevyhlášení referenda mohla být snaha některých zastupitelů plebiscit oddálit, aby se nehlasovalo v termínu voleb. Účast by tak byla menší a referendum by v případě nízké účasti nemuselo platit.

„Ale občané vidí, jak se k tomu zastupitelé staví, leccos to vypovídá. Už existují případy, kdy referendum bylo jindy než volby a přišlo k němu víc lidí než k volbám. Jednalo se totiž o lokální záležitost, která se místních víc týkala,“ upozorňuje.

Starosta Sušice Petr Mottl z ODS předpokládá, že pokud soud o konání referenda rozhodne, v termínu parlamentních voleb proběhne. Starosta ovšem hlasoval proti referendu. Při jednání zastupitelů navrhl vypustit třetí otázku.

Pokud bude referendum, tak v termínu voleb

„Otázky dávaly dohromady problematiku nemocnice a sportovní haly, které spolu nesouvisí,“ vysvětloval. Jeho návrh nicméně neprošel. Pak ale nezískal dost hlasů ani návrh přípravného výboru referenda. „Nikdy jsem nehlasoval pro něco, s čím vnitřně nesouhlasím,“ zdůvodňoval svůj postup starosta. K otázkám pro referendum má zásadní výhrady, prý vyvolávají pocit, že se děje něco nekalého.

Zároveň ale přiznává, že si neumí představit, že by na první dvě otázky reagoval někdo záporně. „Ani já. Ale vadí mi, že se tam předjímá, že město chtělo něco prodat, což tak není. Co já budu starosta, tak se nemocnice prodávat nebude,“ zdůrazňuje. Starosta je zastáncem varianty, že by nemocnici v Sušici provozoval kraj a budova by zůstala městu, které by ji kraji pronajímalo.

Podle Jana Jandy si ale příznivci referenda takovou variantu nepřejí. Říká, že třetí otázka týkající se sportovní haly se do návrhu dostala v reakci na tvrzení vedení města, že na dotování provozu nemocnice je málo peněz.

„Samozřejmě primární zájem je, aby tu nemocnici mělo pod sebou město. Víme, že pokud bude spadat pod Klatovskou nemocnici, tak tady nebude péče, o které je první otázka. To nám řekl i pan náměstek hejtmanky Karpíšek. Řekl, že nemocnici může provozovat město a kraj bude přispívat, nebo bude nemocnici provozovat kraj a bude si to dělat podle svého. Primární by byla Klatovská nemocnice a tady z toho by se mohla udělat jen následná péče. To pro naše město a spádovou oblast není atraktivní,“ řekl.

Myslí si proto, že kladná odpověď na první otázku v referendu by byla v přímém rozporu s možností, že by Sušickou nemocnici provozoval kraj.

Starosta Mottl to vidí úplně jinak. Myslí si, že jakýkoliv výsledek referenda nemůže mít vliv na jednání radnice o tom, že by nemocnici provozoval kraj. Upozorňuje, že v první otázce se jedná o to, zda má město Sušice aktivně podporovat zachování péče v rozsahu lůžkové interny, lůžkové chirurgie a JIP.

„Aktivně podporovat nesouvisí s nějakým závazkem. Ono to ani nejde. Město, samospráva a v podstatě ani kraj není ten, kdo o zdravotní péči rozhoduje. To jsou zdravotní pojišťovny. Největší spor je o chirurgii. Město nemůže vytvářet vlastní zdravotní pojišťovnu a platit výkony. Musíme se chovat jako řádní hospodáři,“ prohlašuje.

Jan Janda nicméně zdůrazňuje, že pro budoucnost nemocnice by měla být důležitá odezva veřejnosti. „Nám šlo hlavně o to, aby se obyvatelé Sušice mohli vyjádřit, jak to vnímají oni. Aby se vyřešily dohady a spory, kvůli kterým se tady pořádaly demonstrace. To je hlavní cíl,“ řekl.

