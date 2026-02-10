Rozsudek Okresního soudu v Klatovech potvrdil jeho mluvčí Jan Kasal, který sdělil i přesnou částku, a to 1 047 000 korun, což je podle výpočtu soudu ušlá mzda.
Bližší informace týkající se zdůvodnění rozsudku Kasal nesdělil s odůvodněním, že zatím nejsou obeslány všechny strany sporu.
„Vyhodili mě z práce, já jsem soud vyhrála včetně odvolání u krajského soudu. Když krajský soud konstatoval, že ukončení pracovního poměru bylo v rozporu se zákonem, na základě tohoto rozhodnutí jsem žádala o náhradu mzdy. Teď tedy přišlo rozhodnutí o náhradě mzdy za všechny ty roky. Nemocnice se může sice odvolat, ale úroky budou nabíhat dál, dokud mi ušlou mzdu nevyplatí,“ shrnula Harantová, která dlouhodobě hovoří o tom, že se jde o „politický proces“.
Ještě ani nevěděl, kde jsou v budově toalety. Bez toho, že by se seznámil s mojí prací, vyhodil mě na první poradě se zaměstnanci.