Ze Sušické nemocnice odchází další jednatel, skončí také jediný chirurg

Na webu sušických Pirátů se objevila informace, že jednatel Jiří Vlček byl ze svého postu odvolán radou města, protože nesplnil zadání ekonomicky a personálně nemocnici stabilizovat.

Vlček ale odvolání popírá. Říká, že se s radnicí na odchodu dohodl s tím, že má jinou práci a rok a půl ve funkci byla delší doba, než si původně představoval.

Pro nemocnici a obyvatele Sušice je ale pravděpodobně vážnější jiná novinka - na konci února odchází jediný chirurg, který tu působí na plný úvazek a díky němuž se v nemocnici udržuje nepřetržitá chirurgická ambulance. Ta měla být po ochromení lůžkové chirurgie záchytným bodem chirurgické péče v regionu.

„Já jsem to nezpůsobil. Lékaři vidí nejistotu v tom, že Plzeňský kraj váhá s převzetím nemocnice. A město je jako majitel nemocnice s ohledem na zajištění lékařů a dalších věcí slabší hráč než kraj,“ popsal Vlček, podle kterého by převzetí krajem bylo pro nemocnici nejlepším řešením.

Kraj ale v tuto chvíli čeká na stanovisko ministerstva vnitra, zda převzetí nemocnice krajem neodporuje výsledku referenda, které loni na podzim uspořádali místní občanští aktivisté.

Lidé v referendu odpovídali na otázku: Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř) včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?

Výsledek byl podle očekávání jednoznačný a výrazná většina hlasujících odpověděla ano.

Vedení města dlouhodobě usiluje o to, aby nemocnici převzal kraj. Hejtmanství ovšem už loni upozornilo, že nemůže zajistit provoz lůžkové chirurgie, o což referendum usilovalo.

Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra sdělila, že zaslání odpovědi kanceláři hejtmanky předpokládá ministerstvo nejdříve v druhé polovině příštího týdne. „Odpověď bude následně projednána v Radě Plzeňského kraje, kde se rovněž bude rozhodovat o dalším postupu kraje ve vztahu k nemocnici v Sušici,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Lékaři jsou v nejistotě, protože kraj váhá

Jan Janda z přípravného výboru referenda si myslí, že Vlček byl do čela nemocnice dosazen ne proto, aby ji stabilizoval, ale aby hrál o čas s cílem dovést ji do stavu, kdy by ji kvůli těžkostem musel kraj převzít.

„Já to nevím, ale odvozuji to z jeho chování. Nemocnici totiž nestabilizoval,“ sdělil Janda z Pirátské strany, která má do podzimních obecních voleb nemocnici jako hlavní téma.

Proti ní stojí ODS v čele se starostou Petrem Mottlem a hnutí ANO, jež se na podzim 2020 zasadily o odvolání jednatelů nemocnice – Pavla Haise z Pirátské strany a Václava Rady, který nedávno do Pirátské strany také vstoupil.

Po jejich odvolání odešla zhruba desítka lékařů, a nemocnice tak přišla o lůžkovou chirurgii. Starosta jako důvod odvolání uvedl vysokou ztrátu, kterou menší město s omezeným rozpočtem nemůže zvládnout.

Vlček, kterého rada města zvolila do dozorčí rady nemocnice, dlouhodobě upozorňuje, že za poskytování zdravotní péče jsou odpovědné zdravotní pojišťovny, a ne město Sušice. „Proč má město suplovat pozici pojišťoven?“ ptal se.

Přirovnal situaci v Sušici k Rumburku, kde také byla místní nemocnice před krachem a nyní pod krajským úřadem dobře funguje. „Navíc hejtmanství sestavuje krajskou koncepci zdravotnictví,“ dodal Vlček.

Nemocnici po jeho odchodu povede jednatel Luděk Cibulka, který nastoupil na začátku roku a zařízení měl vést společně s Vlčkem. „Můj nástupce to ale nebude mít lehké,“ konstatuje Vlček.

Sušičtí demonstrovali za nemocnici (1. 10. 2020)