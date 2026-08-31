Neštěstí se stalo ke konci open air festivalu ve vodáckém kempu u řeky Otavy, hrát mělo ještě několik kapel. Organizátor ale vzhledem k okolnostem akci předčasně ukončil.
Muže po kolapsu oživovali svědci za telefonické asistence operátora záchranné služby. „Po příjezdu na místo si pacienta převzali záchranáři a pokračovali v rozšířené neodkladné resuscitaci,“ informovala mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
„Přes veškerou snahu všech zúčastněných se bohužel u muže nepodařilo obnovit životní funkce a lékař konstatoval smrt,“ dodala mluvčí.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na smrti dlouholetého fanouška tvrdé muziky podílel někdo další. „Přesnou příčinu smrti určí až nařízená zdravotní pitva. Případ šetří klatovští kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.