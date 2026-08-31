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Na metalovém festivalu zemřel fanoušek, pořadatel akci předčasně ukončil

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  9:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZSHK

Tragický závěr měl letošní festival Metal Madness u řeky Otavy v Sušici na Klatovsku. Pětapadesátiletý fanoušek tvrdé muziky tam náhle zkolaboval a zemřel. Případem se zabývají kriminalisté.

Neštěstí se stalo ke konci open air festivalu ve vodáckém kempu u řeky Otavy, hrát mělo ještě několik kapel. Organizátor ale vzhledem k okolnostem akci předčasně ukončil.

Muže po kolapsu oživovali svědci za telefonické asistence operátora záchranné služby. „Po příjezdu na místo si pacienta převzali záchranáři a pokračovali v rozšířené neodkladné resuscitaci,“ informovala mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.

„Přes veškerou snahu všech zúčastněných se bohužel u muže nepodařilo obnovit životní funkce a lékař konstatoval smrt,“ dodala mluvčí.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na smrti dlouholetého fanouška tvrdé muziky podílel někdo další. „Přesnou příčinu smrti určí až nařízená zdravotní pitva. Případ šetří klatovští kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

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Na metalovém festivalu zemřel fanoušek, pořadatel akci předčasně ukončil

ilustrační snímek

Tragický závěr měl letošní festival Metal Madness u řeky Otavy v Sušici na Klatovsku. Pětapadesátiletý fanoušek tvrdé muziky tam náhle zkolaboval a zemřel. Případem se zabývají kriminalisté.

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