V Sušici odstřelili 75metrový komín, jednu z dominant bývalé slavné sirkárny

Šest kilo trhaviny perunit poslalo k zemi cihlový komín, který zůstal jako symbol někdejší slavné sirkařské firmy.

„V cihlové stěně komínu jsme ráno nabili trhavinou 80 vyvrtaných otvorů. Byl to klasický odstřel do klínu, je to podobné, jako když kácíte strom. Ve směru pádu komínu uděláte vrty, tady jsou ve třech řadách. Po odstřelu, jak se bortí zdivo, se komín nejprve zkracuje, pak se nakloní a praskne,“ popsal Dušan Nekarda, který byl společně s Petrem Nekulou technickým vedoucím odstřelu.

Cihlový komín dosahoval do výšky 75 metrů, u země měl průměr 6,3 metru. Tloušťka cihlové stěny byla 80 centimetrů.

Komín padal přesně tak, jak odborníci chtěli – směrem od bytových domů, do areálu někdejší sirkárny.

Než dostali od báňského úřadu povolení k odstřelu, museli mít v ruce demoliční výměr a pak vypracovat projekt odstřelu. S tím pak jeli báňští specialisté ke komínu. Když i oni potvrdili, že dokumentace odpovídá realitě, vydali povolení k trhacím pracím.

Využití pro areál se hledá

Kvůli odstřelu komínu byla v Sušici dopoledne uzavřená Hrádecká ulice. Policisté a strážníci dávali pozor, aby se do uzavřeného prostoru nedostal nikdo nepovolaný, na místě byli s technikou i hasiči.

Pád komínu, který byl jedním z orientačních bodů v městečku na Otavě, si nenechaly ujít desítky lidí. Další dorazili v době, kdy už trosky komínu ležely na zemi. Podle informací redaktorky, která je na místě, prý opozdilci nečekali, že odstřel bude těsně po desáté, když ulice a okolí mělo být uzavřené až do poledne.

Bývalý sirkařský areál je v soukromých rukou. Město podle sušického starosty Petra Mottla spolupracuje s vlastníkem při hledání smysluplného využití areálu pro budoucnost. „Dělá to odborná společnost, účastníky jsou vlastník i město. Společně řeší i širší vazby včetně dopravní infrastruktury. Předpokládám, že do konce roku by mohly být první záměry, které budeme prezentovat,“ řekl starosta Petr Mottl.

Cihly domů na památku

Areál bývalé sirkárny je ze dvou stran ohraničený frekventovanými silnicemi. Hrádecká ulice je výpadovkou na Kolinec a Klatovy, Nádražní ulice vede k sušickému nádraží a pokračuje na Rabí a Horažďovice. Podle starosty se teď mimo jiné zkoumají i možné poměry výroby, služeb, možná obchodů a třeba i bydlení v rozsáhlém území bývalé sirkárny.

Zejména starší lidé, kteří sledovali středeční odstřel komína, po jeho pádu otírali slzy. Dojalo je to. Někteří neodolali, a když se mohli jít podívat k troskám, vzali si po jedné cihle na památku.

Podle starosty Mottla se po odstranění komínu změní diorama Sušice. „Když teď do města přijíždíte od Kolince a Hrádku, otevře se vám pohled na Andělíčka. Už nebude překážet komín,“ podotkl starosta Petr Mottl.