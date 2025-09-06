V Sušici na Klatovsku vybuchla tlaková lahev ohřívače, čtyři lidé jsou zranění

Při akci na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku vybuchla v noci na sobotu tlaková lahev od ohřívače vzduchu. Čtyři lidé byli popáleni. Nezletilou osobu a ženu středního věku přepravili záchranáři na specializované popáleninové pracoviště v pražské vinohradské nemocnici, dva muže převezli do klatovské nemocnice, uvedla mluvčí krajské záchranné služby Andrea Divišová.
„V současné chvíli se zabýváme výbuchem ohřívače vzduchu, ke kterému došlo v noci v Sušici. Čtyři osoby utrpěly zranění. Nyní zjišťujeme veškeré okolnosti,“ napsali policisté na sociální síti X.

„Dnes v 1:22 byl na tísňovou linku 155 oznámen výbuch na ostrově Santos v Sušici. Vzhledem k potenciálně většímu počtu zraněných překlasifikovalo Zdravotnické operační středisko situaci na hromadné postižení osob,“ uvedla mluvčí záchranné služby.

Dorazilo několik pozemních posádek i vrtulník letecké záchranné služby z letiště v Líních. Zranění měli různé stupně popálení.

Ostrov Santos je poblíž městského centra, omývá jej řeka Otava a Mlýnský potok. Bývá dějištěm kulturních akcí. V pátek večer se tam podle jeho webu konala hudební retroparty.

