Hlasy mi řekly, ať někoho zabiju. Muž pobodal náhodnou oběť, dostal 17 let

Autor: ,
  10:16
Sedmnáctiletý trest vězení dostal sedmadvacetiletý Adam Chmura, který loni v červnu v Sušici na Klatovsku v opilosti pobodal kolemjdoucího muže, kterého si náhodně vybral. Důvodem bylo to, že se chtěl dostat do vězení.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Útok se odehrál loni v polovině června kolem 18. hodiny. Mladík vzal doma v kuchyni nůž a vyrazil do města. Nejprve říkal ženě z obchodu, že se chce vrátit do vězení. Známé pak do telefonu namluvil hlasovou zprávu: „Dneska jdu sedět, se.. na to, jdu zabít člověka.“

„Najednou se zvedl a rychlou chůzí zezadu přistoupil k náhodnému procházejícímu poškozenému a zaútočil na něj nožem tak, že mu zasadil čtyři bodné až bodnořezné rány do levé poloviny krku, dále bodnou ránu do hrudníku a další do oblasti mezi hrudníkem a břichem,“ popsal nečekaný útok státní zástupce Jiří Richtr.

Adam Chmura u Krajského soudu v Plzni (9. února 2026)
Sedmadvacetiletý Adam Chmura u Krajského soudu v Plzni. Recidivista loni v červnu pobodal v Sušici náhodného muže. (9 února 2026)
Sedmadvacetiletý Adam Chmura u Krajského soudu v Plzni. Recidivista loni v červnu pobodal v Sušici náhodného muže. (9 února 2026)
Kriminalisté vyšetřují v Sušici násilný trestný čin. Pobodaný muž skončil v nemocnici, podezřelého policisté zadrželi. (18. června 2025)
4 fotografie

Pobodaný šedesátiletý muž nezemřel jen díky včasné lékařské pomoci a následné operaci.

Sedmadvacetiletý útočník Adam Chmura v pondělí u soudu prohlásil vinu, souhlasil také s právní kvalifikací i navrženým trestem. Soudkyně Lucie Bočková jeho prohlášení následně přijala.

„Žádný motiv jsem neměl. Trpěl jsem hlasy. Doma jsem vzal nůž, nejdřív jsem chtěl bodnout sebe. Pak mi ale hlasy řekly, ať zabiju někoho jiného. Chtěl jsem se léčit, ale nikdo mi nevěřil,“ popsal dnes před soudem recidivista Chmura, který přiznal, že pije alkohol. Rád si dá pivo, před útokem si dal i tvrdý alkohol.

Pobodání šedesátiletého muže v Sušici, zadržený je podezřelý z pokusu o vraždu

V rejstříku trestů má tři záznamy. Například za krádež, porušování domovní svobody, loupež, znásilnění a vydírání. Brány věznice opustil v březnu 2023.

„Chtěl bych se poškozenému omluvit, strašně moc mě to mrzí, jsem rád, že přežil. Uznávám svoji chybu,“ řekl v pondělí u soudu.

Státní zástupce pro něj vzhledem k předchozí trestné činnosti navrhoval 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. „Skutkem řešil svoje momentální civilní nesnáze, řešil je způsobem, který se příčí slušnosti a etice,“ vysvětlil žalobce Richtr.

Kromě toho musí zdravotní pojišťovně uhradit před 45 tisíc korun a státu propadl nůž, kterým bodal. Rozsudek je pravomocný.

Útočník ze Sušice je ve vazbě, náhodnou oběť začal na ulici bodat do krku

Naopak advokát uvedl, že obžalovaný od počátku spolupracoval, po útoku nikam neutekl, pobodanému muži se omluvil. Proto navrhoval trest při spodní hranici sazby. Muži hrozilo za pokus o vraždu s rozmyslem 12 až 20 let.

Podle psycholožky má obžalovaný problém se zvládáním zátěže, je impulzivní, má tendenci přenášet odpovědnost na druhé. „Prognóza jeho vývoje je nepříznivá, trestnou činnost páchá již od dospívání. Snad jen úplná abstinence od návykových látek může prognózu zlepšit,“ přečetla soudkyně Lucie Bočková závěry psychologa.

Psychiatr doplnil, že Chmura netrpí žádnou forenzní poruchou, v minulosti mu byla diagnostikována patologická agresivní sexualita. Nic neukazuje také na to, že by muž slyšel hlasy.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce...

Odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje, bývalého hejtmana Rudolfa Špotáka (dříve Piráti, nyní bezpartijní), požadují zástupci ODS a TOP 09, kteří jsou v opozici. Jako...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

Hlasy mi řekly, ať někoho zabiju. Muž pobodal náhodnou oběť, dostal 17 let

Adam Chmura u Krajského soudu v Plzni (9. února 2026)

Sedmnáctiletý trest vězení dostal sedmadvacetiletý Adam Chmura, který loni v červnu v Sušici na Klatovsku v opilosti pobodal kolemjdoucího muže, kterého si náhodně vybral. Důvodem bylo to, že se...

9. února 2026  10:16

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

8. února 2026,  aktualizováno  20:51

Rizikem HIV je piercing i operace v ne úplně dobré nemocnici, říká přednosta kliniky

Premium
Přednosta Kliniky infekčních nemocí a Cestovní medicíny Fakultní nemocnice v...

Ještě před několika desetiletími se psalo o mužích, kteří mají sex s muži, jako o velkém nebezpečí při šíření viru HIV. Dnes je situace jiná, protože si dávají pozor. „Když plánují sex s neznámým...

8. února 2026

Plzeňští házenkáři v extraligovém šlágru porazili karvinské obhájce titulu

Plzeňský Petr Vinkelhöfer střílí na bránu Frýdku.

Házenkáři Plzně v souboji dvou nejlepších extraligových týmů doma porazili 34:28 vedoucí Karvinou. Na druhém místě tabulky Západočeši snížili na obhájce titulu ztrátu na dva body.

8. února 2026  13:03

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. Je první v kraji

V Nýrsku se otevřel areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem. (8. února 2025)

První západočeský areál pro běžecké lyžování s umělým sněhem, upravenou tratí a osvětlením vyzkoušeli v sobotu v Nýrsku účastníci závodů, které byly zkouškou před Zimní olympiádou dětí a mládeže...

8. února 2026  10:38

Pro hovězí si lidé jezdí přímo na farmu. Terčovi jinak prodávat nechtějí

Farma rodiny Terčových ve Štěnovickém Borku u Plzně, kde chovají krávy plemene...

Zhruba stovka stálých zákazníků z blízka i z daleka si pravidelně jezdí pro hovězí maso do rodinné farmy Borek ve Štěnovickém Borku na Plzeňsku. Právě na těchto domácnostech, které si pravidelně...

7. února 2026  9:12

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

Roky připravovaný projekt revitalizace Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany se od vedení města dočkal definitivního potvrzení, že jej bude financovat. Tento týden to schválili zastupitelé...

6. února 2026  15:26

Seniorka vběhla před tramvaj, zůstala zaklíněná pod soupravou. Je vážně zraněná

V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena...

V nemocnici bojuje o život třiasedmdesátiletá žena, kterou ve čtvrtek v noci srazila v Plzni tramvaj. Seniorka zůstala ležet pod soupravou, hasiči museli k jejímu vyproštění použít hydraulické...

6. února 2026  9:54

Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

Komerční sdělení
Violistka Julia Turnovsky

Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými...

5. února 2026  14:41

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

5. února 2026  14:20

Rubins si oddychl, splní si olympijský sen. A pak chce mít kariéru jako Straka

Kladenský obránce Jiří Ticháček střeží Kristiana Rubinse z Plzně.

V aktuálním ročníku extraligy nastoupil hokejový obránce Kristians Rubins teprve do sedmi duelů. Lotyšský reprezentant se totiž zranil těsně před začátkem sezony, po operaci jej čekala dlouhá...

5. února 2026  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.