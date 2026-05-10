„V největší rozvojové zóně budou asi na třech hektarech byty a služby a zbytek zaplní lehká výroba,“ řekl po schválení zastupiteli místostarosta Karel Požárek.
„Jde o strategický odkup, protože je to jediné území, kde se můžeme do budoucna rozvíjet,“ řekl starosta Petr Mottl. Cena 250 milionů korun, což po přepočtu odpovídá částce necelých 1500 korun za metr čtvereční, je podle městského architekta Jakuba Mareše vzhledem k rozsahu, poloze a významu území akceptovatelná.
„Pokud by území získal soukromý investor, město by mělo jen omezené možnosti ovlivnit, jak se bude tato část města v budoucnu rozvíjet. Ve vlastnictví města je možné nastavit jasná pravidla a hledat takové využití, které bude dávat smysl nejen ekonomicky, ale také urbanisticky a z hlediska života ve městě,“ říká Mareš.
|
V Sušici odstřelili 75metrový komín, jednu z dominant bývalé slavné sirkárny
Podle něj mohou být inspirací zkušenosti s proměnou podobných průmyslových areálů v zahraničí, například v Německu či Rakousku. Budoucí podoba území bude předmětem dalších odborných prací, studií a rozhodování města.
„Naší ambicí je proto spolupracovat i s mezinárodním architektonickým nebo urbanistickým studiem, které má s proměnou podobných rozvojových území velké zkušenosti. Nejde jen o jednotlivé domy, ale o vznik nové části města, která musí dobře fungovat urbanisticky, dopravně, ekonomicky i z hlediska veřejného prostoru,“ uvedl Mareš a zmínil, že jedná se světoznámým dánským architektonickým studiem Bjarke Ingels Group (BIG), které navrhlo například novou Vltavskou filharmonii v Praze.
„V části, která je blíže centru města a městské památkové rezervaci, by měly být služby, veřejný prostor nebo bydlení. Směrem dál od centra pak mohou přibývat pracovní a výrobní funkce,“ nastínil Mareš.
V zahraničí je podle něj běžné, že se v podobných územích kombinuje například bydlení, služby, administrativa nebo lehčí výroba. „Nemělo by jít o těžký průmysl,“ doplnil městský architekt.
SOLO Sušice
1839 Truhlář Vojtěch Scheinost získává povolení k výrobě zápalek. Produkce zpočátku probíhá ručně za pomoci rodiny.
1868 Do podniku kapitálově vstupuje sušický obchodník Bernard Fürth. Z manufaktury se stává průmyslový závod.
1903 Sušická sirkárna se stává součástí mezinárodního kartelu SOLO se sídlem ve Vídni.
1946 Po druhé světové válce dochází ke znárodnění a vzniku národního podniku SOLO Sušice. V následujících desetiletích patří mezi hlavní výrobce zápalek v Československu.
2008 Výroba zápalek v Sušici je ukončena. Důvodem je tlak levnější zahraniční konkurence, růst nákladů a dlouhodobý pokles poptávky po zápalkách.
Současnost Přestože výroba v Sušici skončila, značka SOLO nadále existuje. Společnost SOLO MATCHES & FLAMES působí jako obchodní firma se sídlem v Brně.
Důležitým tématem bude podle něj také zeleň a prostupnost území. Protože bývalé SOLO zaujímá významnou část města, nemělo by v budoucnu zůstat bariérou. „Areál by měl být prostupný. Mělo by dávat smysl projít tudy například směrem k nádraží nebo dál do přírody. Dnes je hlavní spojnicí Nádražní ulice, která je dopravně zatížená a pro pěší není příliš příjemná,“ uvedl Mareš.
Koupě byla podle městského architekta nezbytným krokem, protože Sušice bojuje s výzvami současnosti, kam patří vylidňování. „Mladí odcházejí, a město jim proto musí umět něco nabídnout, příkladem může být dobrá práce, lepší byty, lepší veřejný prostor, zkrátka něco navíc, co jinde nenajdou,“ popsal architekt.
Jedenáctitisícové město uhradí každý rok splátku 50 milionů korun, první letos v prosinci.
Podle Požárka se ještě zpracuje průzkum ekologických zátěží areálu, dohlédne na něj ministerstvo životního prostředí. Sušice už má na průzkum dotaci. Transakce je nastavená tak, že město zaplatí první splátku až koncem prosince podle výsledků průzkumu kontaminace.
„Za ekologické škody do 25 milionů korun odpovídá prodávající. A pokud by to byla vyšší částka a prodávající by ji odmítl zaplatit, tak mohou obě strany od smlouvy odstoupit ještě před první platbou bez sankce,“ řekl Požárek. Sušice koupila 100 procent akcií brněnské společnosti N166, která areál vlastní a nevykonává žádnou jinou činnost.