Čekám návrat lidí k domácím rekonstrukcím, říká sušický výrobce dveří

Co se vlastně na trhu odehrálo? Projevila se tak rychle ruská válka na Ukrajině?

Ne, tehdy to ještě nebylo ani cenami energií. Spíš se lidi chystali na dovolené po předchozím půstu během pandemie. To trvalo až do konce září. Na podzim po dovolených se zájem trochu zvedl, a pak jsme viděli velmi pozitivní reakce, když vláda oznámila cenové stropy na energie.

Jaká je tedy situace dnes?

My máme meziroční pokles objednávek asi sedm procent, což je myslím ještě dobré číslo. Výpadky u koncových zákazníků nahrazujeme přímými dodávkami do developerských projektů, kde jsme velmi úspěšní. Letos to pro nás vypadá v developerských projektech na absolutně rekordní rok a podle uzavřených kontraktů takový zřejmě bude i další rok. Vůbec – co se týká očekávání, jsem mírný optimista, protože si myslím, že tu nebude nějaká velká a dlouhá krize, jak se občas píše.