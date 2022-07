Omezení a objížďky, začíná oprava průtahu Nepomukem i silnice na Špičák

K opravě průtahu Nepomukem uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic, že v 600 metrů dlouhém úseku od Špitálského rybníku po kruhovou křižovatku u čerpací stanice je silnice popraskaná, jsou v ní vyjeté koleje, je olámaný asfalt v jejích okrajích.

„Kvůli zvýšenému zatížení vozovky musí kromě opravy dojít i k jejímu zesílení. V místě odbočovacího pruhu u supermarketu vznikne nový dělicí ostrůvek, který umožní vznik místa pro přecházení,“ vysvětlil Koloušek.

V opravovaném úseku bude doprava řízená kyvadlově semafory vždy po půlce silnice. Všechny práce na silnici první třídy by měly skončit nejpozději v listopadu.

Nová omezení Průtah Nepomukem: v úseku dlouhém 600 metrů od Špitálského rybníku ke kruhové křižovatce u čerpací stanice bude provoz řízený kyvadlově světelnou signalizací. Silnice Špičák - Hojsova Stráž: od 18. července do 7. srpna bude úplná uzavírka. Objížďky pro auta do výšky 3,7 m: po silnici první třídy z Klatov přes Čachrov do Železné Rudy. Vyšší auta: trasa Klatovy - Horažďovice - Sušice - Hartmanice - Železná Ruda

Do Železné Rudy a na Špičák dojedou řidiči z Klatov od pondělí jen přes Čachrov. Na druhé oblíbené trase Nýrsko začíná třítýdenní úplná uzavírka kvůli opravě sedmikilometrového stoupání krajské silnice z Hojsovy Stráže na Špičák.

Do uzavřeného úseku nebudou smět ani autobusy. Ty budou jezdit od Nýrska jen do Hojsovy Stráže. Krajský koordinátor veřejné dopravy pro zbylý úsek doporučuje využívat vlak.

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství z krajského úřadu Dušan Pakandl připomněl, že loni na stejné krajské silnici dokončili opravu mezi Klatovy a Nýrskem.

„Nyní přišel na řadu jeden z posledních úseků, který schází k tomu, abychom mohli říct, že silnice je ve výborném stavu,“ řekl Pakandl.

Složité bylo i hledání objížděk. Auta do výšky 3,7 metru od pondělí musejí z Klatov po silnici první třídy přes Čachrov do Železné Rudy, to je přibližně také 40 kilometrů, jako při původní cestě přes Nýrsko.

Vyšší auta musejí jet z Klatov na okraj Horažďovic a pak přes Sušici a Hartmanice dojedou do Železné Rudy. Tato objížďka měří 80 kilometrů.

„V termínu od 18. července do zhruba 26. července bude probíhat pokládka asfaltových vrstev v úseku od cca 2 km nad odbočkou na Brčálník do Železné Rudy-Špičák. Příjezd do Brčálníku bude v tuto dobu možný ve směru od Hojsovy Stráže,“ uvedla Helena Frintová z krajského úřadu.

V termínu od 27. července do 7. srpna budou dělníci pokládat asfaltové vrstvy v úseku od konce Hojsovy Stráže do cca 2 km nad odbočkou na Brčálník.

„Příjezd do Brčálníku bude v tuto dobu možný ve směru od Železné Rudy pouze do doby, kdy bude probíhat pokládka asfaltových vrstev v úseku Hojsova Stráž po odbočku na Brčálník, při pokládce v úseku od odbočky na Brčálník směr do Železné Rudy-Špičák bude přístup opět od Hojsovy Stráže,“ doplnila informace Frintová.