Návštěvnické centrum v Srní s výběhem se šelmami patří mezi nejnavštěvovanější zařízení Národního parku (NP) Šumava. Spolu s výběhem jelenů a rysů na Kvildě jej ročně navštíví kolem 100 tisíc lidí.
Zatímco jedni výběh milují a jsou rádi, že vlky mohou na vlastní oči spatřit, druzí ho kritizují a nejraději by zvířata pustili do volné přírody. Vlna kritiky na chov vlků v uzavřeném výběhu se vzedmula nedávno, kdy několik jedinců uteklo a park se je snažil odchytit. A když uhynula jedna lapená vlčice, lidé NP nešetřili.
Mluvčí NP Šumava Jan Dvořák přiznal, že si v této souvislosti kladou stále častěji otázku, zda vlky ve výběhu mít i nadále. „Veřejnost vnímala, co se v poslední době dělo a spoustě lidem se to nelíbilo. Letos slavíme 10 let, kdy jsme výběh otevřeli. Tenkrát to určitý smysl mělo, divocí vlci na Šumavě nežili, objevili se až v roce 2017. Dnes je situace jiná, máme osm potvrzených divokých smeček čítajících kolem 40 jedinců,“ zamyslel se Dvořák.
Vlčici, která několik dní pobíhala kolem výběhu v Srní, odchytili zoologové
Každopádně otázka, zda vlčí výběh bude fungovat nadále, nebo ne, není zcela na pořadu dne. Stávající smečku totiž park nechá ve výběhu dožít, což bude dalších přibližně pět až sedm let. Až pak se rozhodne co dál. Rozmnožovat se s ohledem na sterilizaci už nemohou.
„První mláďata se začala rodit v roce 2014, takže dnes je jim už přes 10 let. Počítáme, že se dožijí v průměru 12 let, postupně budou tedy umírat,“ vypočítal mluvčí s tím, že posledního vlka by návštěvníci ve výběhu mohli vidět v letech 2030 až 2032. Výběh ale v té době zřejmě nebude pro návštěvníky už tak atraktivní, protože se v tříhektarovém areálu bude pohybovat jen pár jedinců a spatřit je bude velká náhoda.
Možnost, že by zoologové do stávající smečky přidali nového jedince, nepřipadá v úvahu, protože by ho zkrátka šelmy nepřijaly.
Navíc správci parku nyní zjistili, že 300 metrů dlouhá dřevěná vyhlídková plošina nad výběhem není v dobré kondici a bude nutné některé její části vyměnit. Což obnáší nejen větší investici, ale i více času na realizaci. Proto výběh zůstává nadále pro veřejnost uzavřený, návštěvnické centrum se otevře 1. září.
Smečka ve vlčím výběhu byla před útěkem vlků třináctičlenná. Zoologové nejprve odchytili v polovině srpna vlčici, která se několik dní potulovala kolem výběhu.
Další samici narkotizační střelou zasáhli o několik dní později u Kundratic, vlčice ale uhynula. Co bylo příčinou, by mohla určit pitva, která proběhne během září. Ve výběhu se také našla lebka a následně i další části těla včetně čipu jiného uhynulého zvířete.
Vlčí smečka v Srní, snímek z letošního dubna:
13. srpna 2025
Na svobodě se pohybuje ještě třetí vlk. „Vytipovali jsme místa, kde se pravděpodobně pohybuje, je to v okolí Kvildy a Srní, a doufáme, že ho odchytíme. Máme fotopasti, některá místa monitorujeme osobně,“ doufá v navrácení šelmy do výběhu Dvořák.
Vysvětlil, že NP je majitelem vlků, nese za ně zodpovědnost, a proto i posledního musí odchytit. Navíc vlci, kteří utekli z výběhu, mají nižší míru plachosti než divocí jedinci. Jan Dvořák ale připustil možnost, že se vlka nepodaří nikdy odchytit.
Mluvčí zmínil případ, který se před několika lety stal v Bavorsku. Ekologický aktivista tam vypustil šest vlků, pro většinu pobyt na svobodě skončil tragicky.
Otázkou stále zůstává, jak se vlci z výběhu dostali. „Postupně jsou vylučovány některé hypotézy. V současné době lze vyloučit hypotézu, že se vlci podhrabali nebo že překonali oplocení,“ uvedla Veronika Krejčí, mluvčí ministerstva životního prostředí, pod které NP Šumava spadá. Park vyloužil i verzi, že by utekli skrz průchod v kamenném moři.
Nabízejí se tedy další dvě verze. „Buď selhání lidského faktoru, nebo úmysl. Obě varianty vedení parku prověřuje,“ nastínil Dvořák s tím, že pravděpodobnější se jeví lidské selhání, pro úmysl nemají zatím žádný důkaz.
„Ministr Petr Hladík bude po řediteli NP Šumava Pavlu Hubeném požadovat prošetření celé situace. Pokud bude prokázáno pochybení, tak bude právě na řediteli, aby vyvodil konkrétní zodpovědnost,“ upřesnila mluvčí ministerstva.
14. srpna 2025