Novinářům to po skončení schůzky v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda řekl ředitel Národního parku (NP) Šumava Pavel Hubený. Na místě, kde bylo dříve armádní chemické cvičiště, byla od rána auta armády, hasičů i několik civilních vozů. Ještě dopoledne auta odjela.
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O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš z ANO. Armáda má podle úterního vyjádření náčelníka generálního štábu armády Miroslava Hlaváče ve středu začít s průzkumem lokality v národním parku a poté oznámit další postup.
„Probíhalo tady jednání mezi rezorty ministerstva obrany a ministerstva životního prostředí o řešení toho problému. Probíhalo velice konstruktivně až do detailů. Park je vždycky připravený spolupracovat, takže jsme si rozdělili úkoly, co kdo udělá v prvním kole a zase se budeme scházet,“ řekl Hubený. Park podle něj v první fázi zajistí cestu a vykácení plochy. Další podrobnosti o jednání nesdělil.
Prostor stále hlídá policie. „V zájmové lokalitě i nadále působí v nepřetržitém výkonu služby policisté, kteří zde provádí monitoring území a střeží jej před vstupem nepovolaných osob. Dnešního dne se, jako jeden z mnoha zainteresovaných subjektů, účastníme také koordinační schůzky k této věci,“ potvrdila ve středu jednání také plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Uvedl tehdy, že sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028.
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Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila. Ministr současně odmítl, že by se tímto tématem zabýval proto, že v Dekontě působila Klára Sovová, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku a je v současnosti akcionářkou společnosti.
Babiš v pondělí uvedl, že armáda má skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. Chemické vojsko české armády reprezentuje především 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, který je součástí pozemních sil