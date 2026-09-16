Toxickým odpadem na Šumavě se začali zabývat kriminalisté

Na místě v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku seve středu konala koordinační schůzka, na které zástupci armády, správy národního parku Šumava, parkoví hasiči či zástupci ministerstev obrany a životního prostředí hovořili o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Areál nepřetržitě hlídá policie.
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Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek
„Nemůžeme vyloučit, že v průběhu trestního řízení může dojít ke změně právní kvalifikace. S ohledem na skutečnost, že trestní řízení je na samotném počátku a také s ohledem na jeho zdárný průběh, není prozatím možné uvést k této věci nic bližšího,“ řekla plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Neuvedla žádné podrobnosti o tom, kde ani kdo trestní oznámení podal. Podle neoficiálních informací ČTK to ale nebyl nikdo z vrcholných politiků.
Sanaci v bývalém vojenském cvičišti, kde je podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, má provádět armáda, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).