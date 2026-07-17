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Návštěvníci se vracejí nad vlčí smečku. Lávka v Srní prošla rekonstrukcí

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  13:29
Po rekonstrukci se otevírá větší část vyhlídkové lávky v šumavském Srní o délce...

Po rekonstrukci se otevírá větší část vyhlídkové lávky v šumavském Srní o délce 240 metrů, která umožňuje pozorování vlků. (17. července 2026) | foto: Chaloupka MiroslavČTK

Po rekonstrukci se otevírá větší část vyhlídkové lávky v šumavském Srní o délce...
Po rekonstrukci se otevírá větší část vyhlídkové lávky v šumavském Srní o délce...
Po rekonstrukci se otevírá větší část vyhlídkové lávky v šumavském Srní o délce...
Po rekonstrukci se otevírá větší část vyhlídkové lávky v šumavském Srní o délce...
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Po několikaměsíční přestávce mohou od pátku lidé opět chodit po lávce nad výběhem vlků v návštěvnickém centru šumavského národního parku v Srní na Klatovsku. Téměř čtvrt kilometru dlouhá dřevěná lávka, která se místy zvedá do výšky kolem čtyř metrů nad zemí, sloužila deset let. Za tu dobu po ní přešel více než milion lidí. Kvůli havarijnímu stavu nosných konstrukcí ji park vloni zavřel a letos opravil.

Ve výběhu nyní žije desetičlenná smečka vlků. Při rekonstrukci lávky ale nebylo možné šelmy nikam přestěhovat, takže dělníci pracovali pod vlčím dohledem.

Zoologové se obávali, jak budou vlci na několikatýdenní přítomnost řemeslníků reagovat a zda je nebude stavební ruch stresovat. „Naštěstí se vše povedlo. Rekonstrukce probíhala bez problémů stavebních i s provozem spojeným s vlky. Smečka se držela neustále v bezpečné vzdálenosti od řemeslníků. Přesto po celou dobu rekonstrukce na dění ve výběhu dohlíželi naši pracovníci,“ řekl mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Lidské selhání, nebo úmysl. Národní park prověřuje, jak z výběhu unikli vlci

Obavy o komfort vlků byly jedním z důvodů, proč park nenechal opravit nosné konstrukce na celé lávce, ale jen na 164 metrech. Zbývajících zhruba 75 metrů, které tvoří zadní rozšířené pódium, nechá park opravit příští rok na jaře.

„Samozřejmě nic tu není na věky. Pochozí část lávky jsme rekonstruovali před zhruba třemi lety, kdy jsme nahrazovali smrková prkna na lávce trvanlivějšími modřínovými. Loni dosáhly konce životnosti také objemné smrkové pilíře, které bylo nutné vyměnit. A stejně jako v případě prken, bylo i pro nosné pilíře využité modřínové dřevo,“ uvedl Dvořák. Oprava trvala 1,5 měsíce a stála necelých 2,6 milionu korun bez DPH.

Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

Na přelomu loňského července a srpna z výběhu utekly tři vlčice. Správci parku vyloučili útěk přes bezpečnostní oplocení, za únikem podle nich mohlo být lidské selhání nebo i úmyslné vypuštění.

Jedna vlčice se zdržovala u výběhu, zoologové ji odchytili a po karanténě vrátili ke smečce, která ji přijala zpět. Podařilo se odchytit ještě jednu vlčici, ta ale brzy nato uhynula. „Pitva jednoznačně neurčila příčinu úmrtí. Nebylo to ale zranění, které by jí třeba smečka způsobila. Je možné, že to byla reakce na stres,“ řekl Dvořák.

Stopy třetí vlčice odborníci sledovali několik týdnů. Poslední známky o ní byly kolem 21. srpna, kdy ji lidé zahlédli mezi Kvildou a Horskou Kvildou. „Jsou varianty, že se začlenila do přírody a někde žije, že uhynula, mohla také být zabita člověkem nebo i jinými divokými vlky,“ připustil Dvořák.

14. srpna 2025
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