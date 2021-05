Na Šumavě se otevírá špičácká rozhledna a také výběhy vlků, jelenů a rysů

Otevřením rozhledny zahájí letošní sezonu největší horský areál Plzeňského kraje Ski&Bike Špičák.



„Jde o maximum, co můžeme tento víkend lidem nabídnout, ale už příští týden v sobotu 15. května rozjedeme lanovku a otevřeme bikepark. Kvůli ochraně zdejší přírody máme zatím až do 15. června povolen pouze víkendový provoz, ale po tom, čím jsme si museli v době koronakrize projít, je to jen maličkost,“ uvedl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.



O víkendu 8. a 9. května mohou zájemci vyrazit po otevřených turistických trasách na vrchol Špičáku k rozhledně pěšky.

Mimo to bude též možnost zapůjčit si elektrokola pro výlety do okolí, případně i další vybavení pro letní turistiku na horách jako jsou horská kola či trekové hole.



Občerstvení bude otevřené u rozhledny na vrcholu Špičáku i v dolní části areálu mezi chatami Blaženka a Hanička formou výdejového okénka.

„Bude potřeba dodržovat vládou stanovená pravidla. Areál samozřejmě nabídne jako již v minulosti možnost dezinfekce rukou na toaletách i parkovištích,“ připomněl Kasík.

Rozhledna, půjčovna elektrokol a dalšího vybavení i výdejová okénka s občerstvením budou po oba víkendové dny otevřeny vždy od 10 do 16 hodin.

„A pozor, kdo si chce ještě užít sněhu, byť třeba jen pohledem, u vrcholu Špičáku ho ještě díky letošní bohaté zimě několik centimetrů leží a do víkendu určitě neroztaje,“ upozornil Kasík.

Ten také zavzpomínal na předkoronavirové časy. „Sezona nového kalendářního roku na Špičáku i v dobách špatných sněhových podmínek začínala zimním provozem v lednu, nebo v lednu kontinuálně pokračovala z prosince roku předchozího. Lyžování pak končilo zhruba začátkem dubna a již 1. května se rozjely letní aktivity, především pak bikepark,“ uvedl.

„Letos poprvé utržíme první finance z vlastního provozu až v květnu, ale jsou na tom jiní ještě hůře, takže si nechci hned na úvod stěžovat, ani se vracet k tomu, co doufám, že už je za námi. Bude to těžké, jsme ale připraveni bojovat a přilákat k nám co nejvíce návštěvníků. Kéž by se opakovala loňská letní rekordní sezona,“ přeje si Kasík.

Lidé mohou opět vyrazit za vlky a jeleny

Ski&bike Špičák reagoval na to, že v zimě mohl otevřít jen na pár dníí tím, že plánované investice odložil o rok.

Týká se to například plánované stavby hotelu a restaurace přímo v areálu. „Nic nevzdáváme, bojujeme. Nejsem zvyklý prohrávat,“ sdělil již dříve Kasík.

Lidé mohou o nadcházejícím víkendu navštívit také venkovní prostory návštěvnických center Srní a Kvilda s výběhy vlků, rysů a jelenů. „Podmínkou je však nošení respirátorů nebo roušek a dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů,“ informuje vedoucí návštěvnických středisek Adéla Kršňáková s tím, že budou regulovat počty příchozích.

Od pondělí 10. května budou zpřístupněny i vnitřní prostory návštěvnických center a informačních středisek Kašperské Hory, Kvilda a Stožec.

Od stejného data spustí Národní park (NP) Šumava registraci na třicet komentovaných vycházek v rámci speciálního programu k výročí třiceti let existence národního parku.

Speciální program ke třiceti letům NP Šumava

„Oslovili jsme třicet zajímavých osobností, kteří k Šumavě mají co říci. Jsou mezi nimi jak odborníci na přírodu, kteří provádí výzkum v národním parku, tak dlouholetí zaměstnanci Správy NP a v neposlední řadě i zkušení průvodci z řad místních obyvatel. Témata budou velmi pestrá a půjde o několikahodinový doprovod s výkladem až po celodenní túru do šumavské divočiny. Návštěvníci si mohou vybírat podle zaměření doprovodu i dle oblasti, neboť od června do října se budou tyto vycházky konat v různých koutech národního parku,“ představuje speciální program Josef Štemberk ze Správy NP Šumava.

O týden později, 17. května, se budou moci zájemci přihlásit na jeden z nejúspěšnějších programů parku – Průvodci divočinou. Letos je připraveno 115 vycházek po 32 různých trasách pro více než 1 200 zájemců.