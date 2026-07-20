Akce začala 13. července 2011 a trvala téměř do konce srpna. Zásadním momentem pro její mimořádné zviditelnění bylo nasazení speciálních jednotek policie 25. července na základě žádosti bývalých správců parku.
V důsledku blokády bylo z dotčeného území o rozloze zhruba 260 hektarů vykáceno jen přibližně 32 hektarů. Účastníci blokády dnes tvrdí, že akce vedla k zastavení „průmyslového“ přístupu v chráněných územích.
Personální změny v parcích mohou to, co se povedlo, snadno zmařit. Dokládá to například snaha dnešního ministra životního prostředí Igora Červeného odvézt z parků všechno ležící dřevo.