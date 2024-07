Na Šumavě řeší, jak ulevit známým lokalitám a nabídnout turistům nové cíle

Ukrajinec na Plzeňsku odpálil manželce ve vagině petardu, dostal 18 let vězení

Krajský soud v Plzni poslal na 18 let do vězení Ukrajince, který podle obžaloby loni v září na ubytovně v Kožlanech na Plzeňsku málem zabil svoji moldavskou manželku. Nejprve ji zmlátil a pak jí do...