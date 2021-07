Expozice na Modravě a v Dlouhé Vsi ukazují historii dřevařství na Šumavě

Obce na Šumavě a v Bavorském lese ve spolupráci s Národním parkem Bavorský les a se Západočeskou univerzitou v Plzni připravily pro návštěvníky unikátní expozici o historii dřevařství.

Projekt mapuje historii těžby, zpracování a dopravu dřeva na Šumavě a v Bavorském lese.

„Zdejší expozice je tematicky zaměřená na těžbu dřeva, jeho prvotní zpracování a transport k vodní dopravní cestě. Za zhlédnutí určitě stojí dřevorubecká chýše, milíř na výrobu dřevěného uhlí či sáně na svážení dřeva. Exponáty jsou opatřeny informačními tabulemi,“ popisuje starosta Modravy Antonín Schubert.

„Součástí celého projektu je i naučný web Les a dřevařství, který je prezentován v infocentrech v Neuschönau, v Modravě a v muzeu v Dlouhé Vsi. Je propojený na Turistický webový portál Šumavy a Bavorského lesa a obsahuje základní informace o lese a dřevařství. Web obsahuje i namluvený text,“ informuje Schubert.

Centrum dřevařství v Neuschönau nabízí expozici, která je zaměřená na les, jeho cyklus a proměny v průběhu historie a také vliv člověka na něj.

„Začátek naučné stezky je samozřejmě u Muzea dřevařství, dále pokračuje směrem k řece Otavě. Na stezce turisté uvidí osobitý styl bydlení rodinných domků s jednotným charakterem, které byly postaveny pro rodiny dřevařů. U prvního zastavení získají informace o dřevozpracující továrně podnikatele Schella, jejíž součástí byla i vlastní vodní elektrárna a která byla vybudována na výrobu zápalek pod názvem Schell & Neffe, Lagendorf,“ konstatuje starosta Dlouhé Vsi Dušan Rovňan.

U druhého zastavení na řece Otavě uvidí turisté vodní jez s vodním kanálem, který byl vybudován právě pro potřeby vodní elektrárny.

„Součástí naučné stezky jsou i další odkazy s QR kódy pod kterými turisté získají informace o řemeslech na zpracování dřeva v tehdejší době. Celá stezka nepřesahuje délku dva kilometry,“ doplňuje.

Hlavním cílem stezky je rozvoj turistického ruchu v česko-bavorském příhraničí a uchování společného kulturního dědictví. „Projekt obsahuje zmapování historie těžby, zpracování a dopravy dřeva. Toto téma, které spojuje celý region, bude uceleně prezentováno formou jedné expozice na rozsáhlém území od Neuschönau přes Modravu, povodí Vydry a horního Pootaví až po Dlouhou Ves,“ podotýká Dušan Rovňan.

Projekt je z 85 procent spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a na české straně z pěti procent ze státního rozpočtu z prostředků ministerstva pro místní rozvoj.

Zbrusu nová stylová budova v Dlouhé Vsi

Dále se deseti procenty podílí na české části rozpočtu Dlouhá Ves, Modrava, Západočeská univerzita v Plzni a patnácti procenty na bavorské části obec Neuschönau a Národní partnerství Bavorský les.

Velmi atraktivní expozici nabízí Muzeum dřevařství s venkovní expozicí, které je v provozu v Dlouhé Vsi na Šumavě. „Pro potřeby muzea byla postavena nová stylová budova, která se nachází při hlavní silnici vedoucí ze Sušice na centrální Šumavu,“ sděluje Dušan Rovňan.

Expozice je věnována lesu, historii dřevařství i zpracování a dopravě dřeva. Prostor kolem muzea patří venkovní expozici s replikou voru a zvětšenou maketou krabičky zápalek. Venkovní expozice nového muzea zahrnuje i informace a odkazy na historii dřevařství v Dlouhé Vsi, která byla vybudována jako dřevařská osada.

Do dnešní doby se zde zachoval jedinečný soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě, které dal pro své zaměstnance v první polovině 19. století postavit majitel panství, kníže Schwarzenberg.

„Vedle bývalého vaziště vorů stojí dodnes hradlový most a provozované dřeviště, jehož historie je stará skoro 200 let. V objektu bývalého hamru Branau byla založena v osmdesátých letech 19. století fabrika na výrobu zápalek. I tato dřevozpracující továrna funguje do dnešních dnů,“ konstatuje Dušan Rovňan.