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Zatím to není havárie. Kraj se vyjádřil ke kontaminovanému území na Šumavě

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  15:11
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
14 fotografií
Situace v šumavské oblasti kolem Zhůří na Klatovsku, kde se našly toxické látky, zatím není havarijní, ale území je klasifikováno jako kontaminované. Plzeňský kraj stav monitoruje a tento týden požádá dopisem ministerstvo životního prostředí (MŽP) o informace o způsobu sanace, jejím průběhu a termínech.

Řekl to krajský radní Petr Fišer (ANO), který o situaci informoval krajské zastupitele na jejich dnešním jednání. Místo hlídá policie, ale krajští hasiči tam nezasahují.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulé úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku, na území národního parku Šumava, je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a má trvat do června 2028.

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„Aktuálně to není vedené jako havárie. Ale vzhledem k tomu, že to je stará ekologická zátěž, tak se z toho havárie může stát. Ale dokud to havárie není, tak je to ‚pouze‘ kontaminované území,“ řekl Fišer.

Podle nedělních informací od šéfa krajských hasičů Františka Pavlase tam nemají hasiči ani jednotky operačního řízení žádné hlášení o mimořádné události v souvislosti se sanací území chemického cvičiště. „Požádali jsme MŽP o další informace, hlavně o tom, v jakém stavu je projekt a jak bude probíhat sanace,“ řekl radní.

Hejtman Kamal Farhan (ANO) na jednání zastupitelstva uvedl, že kraj situaci monitoruje, ale je to primárně věc MŽP a toho, kdo situaci způsobil. Nechal si od svého odboru životního prostředí zpracovat informace o tom, jak v této věci postupovaly MŽP a park od roku 2020.

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026)
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026)
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026)
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026)
14 fotografií

„Byl jsem opakovaně dotazován, proč nevyhlásíme krizový stav nebo stav nebezpečí. V tuto chvíli situaci monitorujeme, teď se připravuje dopis na ministerstvo životního prostředí, aby nás informovali o tom, jak postupují, protože jak jsem o tom diskutoval s generálem Pavlasem, je to věcí MŽP,“ uvedl hejtman. Záležitost teď podle něj neřeší ani klatovský vodoprávní úřad, ani inspekce životního prostředí.

Fišer dnes zastupitelům citoval zprávu zpracovanou krajským odborem životního prostředí. „Dne 21. října 2020 byly poprvé povolány jednotky hasičů k nálezu k pozůstatku aktivit v oblasti bývalého chemického cvičiště armády v prostoru Zhůří. Prostor byl zajištěn a předán správě národního parku, která za pomoci odborné firmy Dekonta nález dále řešila. Tehdy bylo konstatováno, že nevykazuje zvýšené nebezpečí,“ uvedl.

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V květnu 2023 se ve stejném prostoru našly sudy s neznámými látkami s podezřením na výskyt nebezpečných chemikálií. „Záležitost byla tehdy řešena jako havárie, bylo konstatováno akutní ohrožení podzemních vod,“ řekl Fišer. Za účasti vodoprávního úřadu, hasičů, správy národního parku a firmy Dekonta tam začala sanace, která byla ukončena 15. června 2023. Další postup se řešil s MŽP a hlavně s parkem.

Dekonta zpracovala v srpnu 2023 závěrečnou zprávu, která doporučovala další postup. „Protože ta havárie byla vyřešená a už se to bralo ‚jenom‘ jako kontaminované prostředí,“ uvedl. Podle zprávy se měl zpracovat projekt sanačních prací pro celé území a sanace se měla neprodleně zahájit. Prostor se podle radního zabezpečil a měl se provést pyrotechnický průzkum území.

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„Kraj bude chtít vědět, v jakém je to stavu a jak se bude postupovat dál s časovými úkoly,“ uvedl Fišer. Kraj se podle něj snaží získat co nejvíce informací. „Přímo z hlediska úřadu se nás to netýká, ale je to na našem území, v naší části Šumavy, a nechceme to nechat jen tak. My to chceme monitorovat a kontrolovat. Alespoň nějak dozorovat, abychom mohli občany informovat,“ uvedl. Kraj proto zjišťuje, jak postupují sanace a zda je připravený postup, který firma Dekonta doporučila v roce 2023.

8. září 2026
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