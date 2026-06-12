První elektrickou formuli postavili studující Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni pro sezonu 2024. Do té doby závodili s vozem se spalovacím motorem. Nynější novinku konstruovali s důrazem na nižší hmotnost a lepší aerodynamiku.
V létě tým čekají závody v Česku, Německu a Polsku. Uspět musí ve statických i dynamických disciplínách. „Nehodnotí se pouze rychlost na závodní trati, ale také kvalita konstrukce, technická úroveň vozu, prezentace projektu před odbornou porotou nebo ekonomická stránka celého konceptu včetně podnikatelského plánu,“ řekl Radek Povišer, vedoucí týmu a student z Fakulty ekonomické.
Vývoj formule proto zahrnuje širokou škálu činností od konstrukčních návrhů a výroby součástí přes elektroniku a programování až po marketing a spolupráci s partnery. Řadu komponentů si studenti navrhují a vyrábějí sami.
„Našim cílem letos bylo odlehčit pedály, které vážily skoro pět kilo, teď mají lehce přes tři kila. A taky jsme vyrobili nové přední křídlo, které by mělo výrazným způsobem zlepšit aerodynamiku,“ vysvětlil Teodor Pech z Fakulty strojní.
|
Studenti ze ZČU postavili elektrickou formuli, testují ji na závodech
„O čtvrtinu lehčí je letos i baterie a zrychlili jsme i její přednabíjení. Dříve nám po zapnutí zapalování trvalo deset sekund, než jsme se mohli rozjet. Teď je to prakticky ihned,“ dodal Michal Drahokoupil z Fakulty elektrotechnické.
Novinkou je letos také práce na bezpilotním řízení formule a s tím spojené hlubší zapojení studentů z Fakulty aplikovaných věd.
„Projekt studentské formule je jedním z nejlepších příkladů toho, jak lze propojit teoretické znalosti s praxí. Studenti a studentky získávají zkušenosti, které dalece přesahují běžnou výuku. Učí se navrhovat, konstruovat, vyrábět, řešit problémy i spolupracovat v mezioborovém týmu,“ řekl prorektor ZČU pro vnější vztahy a komunikaci Jan Váně. Takové projekty podle něj připravují absolventy na budoucí profesní život.
Veřejnost si bude moci formuli prohlédnout na univerzitních akcích - na zářijovém Dni se Západočeskou univerzitou v Plzni v centru Plzně, na Noci vědy v kampusu ZČU nebo pak v lednu na Dni otevřených dveří ZČU.
S novým vozem by tým chtěl navázat na úspěšnou sezonu 2024, kdy v Portugalsku obsadil 3. místo. Loni vůz UWB e02 absolvoval všechny disciplíny závodu Formula SAE Italy a v silné evropské konkurenci obsadil celkové 16. místo. V disciplínách Skidpad, Endurance a Efficiency se přitom zařadil mezi deset nejlepších týmů.